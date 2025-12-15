„Aici este, de fapt, cuiul lui Pepelea”, a declarat Hideg, explicând că mesajele de pe telefoanele și dispozitivele chinezului ar fi putut arăta legături directe cu afacerile derulate alături de Coldea. Potrivit acestuia, principala afacere ar fi fost legată de un amplu export de haldă minieră și reziduuri de la Cuprumin, conținând metale prețioase și aur, trimise în China.

„Mi-a povestit domnul Yan că din aceste transporturi, în China se extrăgeau tone de aur de pe fiecare vapor. Era o afacere uriașă, imposibil de făcut fără protecție. Așa putem înțelege relația sa cu Coldea – era vorba de interese mari, de milioane de euro”, a spus Hideg.

Omul de afaceri acuză că aceste transporturi ar fi avut loc ilegal, profitând de starea de faliment a companiei Cuprumin și de lipsa unui control real asupra haldelor rămase în urma extracției de cupru.

Contextul este unul tensionat, după ce judecătoarea Raluca Moroșanu a blocat solicitările procurorilor de a efectua percheziții informatice ce ar fi putut clarifica relațiile și fluxurile financiare implicate. Decizia a fost contestată de anchetatori, care susțin că lipsa accesului la probe digitale a afectat grav ritmul și transparența investigației din „dosarul Coldea 2”.

„Aici este, de fapt, cuiul lui Pepelea, pentru că dacă acele mesaje pe care domnul Wan Yang le-ar fi fost scoase la suprafață, s-ar fi văzut foarte multe dovezi legate de afacerile pe care le avea cu domnul Coldea. Cea mai mare afacere este legată de exportul masiv pe care îl făceau cu minereurile sau cu acele halde de minereuri care erau în afara Cupruminului.

Sunt foarte multe minereuri și foarte multe metale prețioase în acele reziduuri care au fost scoase după ce a fost extras aluminiul. Mi-a povestit domnul Yan, la un moment dat, că se extrag în China nu știu câte tone de aur de la fiecare vapor exportat și foarte multe alte metale rare de care China are nevoie pentru a-și continua ascensiunea economică la nivel mondial. Este foarte simplu să încarci vapoare cu pământ scos din minele de la Cuprumin? Este așa de simplu de încărcat un vapor, două, zece, și exportate în China?

E posibil să se facă acest lucru fără protecție? Altfel nu putem înțelege prietenia domnului Yan cu Coldea. Ce îi lega pe ei doi? De ce erau prieteni? Deci era vorba de o afacere foarte mare, este vorba despre un export ilegal, pentru că, din păcate, România nu mai are cum să proceseze. Inclusiv această companie, Cuprumin, este în faliment.

Au rămas aceste halde de pământ, reziduuri care au rămas de la extracția cuprului și care sunt foarte importante și valoroase, deoarece conțin foarte multe minereuri, inclusiv aur. Nu mai vorbim de alte metale prețioase care se pot extrage din aceste pământuri, care au rămas ca și deșeuri în acea întreprindere extrem de valoroasă pentru România.”, a declarat Cătălin Hideg la Realitatea Plus.