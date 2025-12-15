Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi ai Ministerului Justiţiei au fost invitaţi la sediul CSM miercuri, la ora 12:30, pentru o dezbatere asupra problemelor de actualitate generate de evenimentele recente din justiţie. Discuţiile vizează, potrivit CSM, identificarea principalelor vulnerabilităţi şi a posibilelor soluţii legislative sau administrative.​

În paralel, CSM va consulta întregul corp profesional al judecătorilor prin intermediul unui chestionar intern online, la care magistraţii sunt invitaţi să răspundă până la data de 18 decembrie 2025. Răspunsurile vor urmări să surprindă percepţia judecătorilor asupra stării sistemului, a independenţei justiţiei şi a presiunilor resimţite în activitatea de zi cu zi.​

CSM anunţă că centralizarea şi analiza datelor, precum şi formularea concluziilor rezultate din consultare vor fi finalizate şi prezentate până la data de 19 decembrie 2025.

Rezultatele vor sta la baza unui eventual plan de măsuri care să fie asumat instituţional în raport cu celelalte puteri ale statului şi cu societatea.