Decizia Tribunalului București de a-i lăsa liberi și de a respinge propunerea DNA de arestare a unor șefi ai administrației portuare, a unor oameni de afaceri și a liderului PSD Constanța, acuzați în dosarul „Mită în Portul Constanța”, a stârnit controverse. Judecătorul care a respins propunerea DNA este Raul Nestor, unul dintre magistrații care semnează protestul de solidaritate din aceste zile, declanșat după ancheta Recorder.

Magistratul și-a motivat decizia din dosarul de corupție susținând că sunt prea multe înregistrări făcute de investigatorul sub acoperire, deși speța cuprindea și înregistrări făcute în mediul ambiental. Judecătorul a criticat acuzarea bazată „aproape exclusiv” pe înregistrările făcute de investigator.

Procurorii DNA reținuseră, în februarie 2025, șapte dintre suspecții din dosarul „Mită în Portul Constanța”, printre care și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri constănțeni, Jean-Paul Tucan, acționar majoritar la JT Grup Oil.

Tucan este acuzat că a promis mită de sute de mii de euro și a dat o parte din bani pentru a obține avize necesare unei zone de acostare în port. Stenogramele apărute în spațiul public arată că Tucan se lăuda cu prietenia sa cu primarul Constanței: „Eu am o relație cu Chițac, suntem frați”.

Ancheta dezvăluie cum oameni de afaceri locali, politicieni şi angajaţi din Portul Constanța negociau contracte, parcele, culoare şi funcții. Sunt zeci de probe certe ale presupuselor fapte de luare şi dare de mită și sute de înregistrări realizate de investigatori sub acoperire. Jean-Paul Tucan, patronul JT Grup Oil (societate cu o cifră de afaceri în 2023 de peste 220 de milioane de lei), este dezvoltatorul primului terminal privat de produse petroliere lichide de la Marea Neagră, o investiție estimată la peste 25 milioane de euro în Portul Constanța Nord.