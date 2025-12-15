”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 24 milioane de lei”, au transmis, luni dimineață, reprezentanții DNA.

Ca urmare, au loc percheziţii domiciliare în şase locaţii situate pe raza judeţelor Iaşi şi Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţii a Jandarmeriei şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi.

”Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, se mai arată în comunicatul DNA.