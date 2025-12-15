Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat la tensiunile din sistemul judiciar generate de dezvăluirile „Justiţie capturată” ale Recorder, evitând însă să ceară public demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea. Deși mii de protestatari au cerut în stradă plecarea acesteia, Marinescu a subliniat că demisia este un „act personal” bazat pe autoevaluarea fiecăruia.

La un post TV, ministrul Marinescu a confirmat că nu a discutat cu Lia Savonea despre ancheta Recorder sau despre scandalul care a determinat sute de magistrați să semneze o scrisoare de susținere pentru judecătorii care au denunțat problemele sistemice.

„Faceți ordine, lămuriți lucrurile!”

În schimbul unei poziții directe, Ministrul Justiției a transmis un mesaj clar întregului sistem judiciar: „Faceţi ordine, lămuriţi lucrurile, verificaţi toate cele care sunt semnalate, hai să aflăm adevărul şi luaţi măsurile necesare în conformitate cu competenţele”.

Marinescu a reiterat că, în calitate de Ministru al Justiției, acțiunile sale se limitează la competențele sale, neputând impune o demisie. El a insistat, totuși, că „în actualul context tensionat”, este necesar să se acționeze „într-un mod profesionist, într-un mod raţional” pentru a corecta și îndrepta „absolut toate problemele”.

„Nimic nu trebuie ignorat, totul trebuie lămurit, iar dacă este cazul şi sunt vinovăţii concrete, atunci da, cel care a greşit trebuie să acţioneze în consecinţă. Haideţi să aflăm adevărul”, a mai spus Marinescu, cerând verificări „prompte, obiective, imparţiale şi depline”.

Judecătoarea Moroșanu să prezinte dovezi organelor judiciare

Referitor la acuzațiile de corupție aduse în documentar, inclusiv cele susținute de judecătoarea Raluca Moroșanu (Curtea de Apel București) — care a confirmat că dezvăluirile colegului său, Laurențiu Beșu, sunt adevărate —, Ministrul Marinescu a fost categoric:

„Doamna Moroşanu a invocat existenţa unor fapte de corupţie, aşa ceva este foarte grav, aşa ceva nu poate fi tolerat în societatea noastră. Este foarte bine ca şi dumneaei să prezinte organelor judiciare acele dovezi pe care le are”.

Potrivit ministrului, cine este acuzat de corupţie „nu doar că nu mai trebuie să judece, dar trebuie să şi răspundă penal în faţa legii”.

Contextul revoltei „justițiarilor”

Reacția Ministrului Marinescu vine în contextul unei ample mișcări de revoltă. Sute de procurori și judecători de la instanțe importante, inclusiv Curtea de Apel București, au semnat o scrisoare de susținere a colegilor care au vorbit despre problemele sistemice din justiție. Printre semnatari se numără și șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

Inspecția Judiciară a anunțat deja că face verificări ca urmare a documentarului Recorder și a sesizării venite de la Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.