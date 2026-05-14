Înțelegere surpriză între Trump și Xi: miza uriașă a Strâmtorii Ormuz

Sursă: Agerpres

Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au convenit joi, în cadrul întâlnirii lor de la Beijing, că Strâmtoarea Ormuz 'trebuie să rămână deschisă pentru a asigura libera circulație a produselor energetice', a anunțat Casa Albă într-un comunicat, relatează agențiile de presă străine.

Potrivit Casei Albe, Xi Jinping și-a exprimat interesul de a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Chinei de importurile care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Beijingul nu a menționat un astfel de interes în relatarea sa a discuțiilor între cei doi lideri.



Casa Albă a descris întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ca fiind 'bună', fără a menționa problema Taiwanului în rezumatul său al întâlnirii de la Beijing.



Xi l-a avertizat pe Trump cu privire la riscul unui 'conflict' între China și Statele Unite dacă acestea din urmă, principalul susținător al insulei revendicate de Beijing, ar gestiona greșit problema, potrivit Ministerului chinez de Externe.



'Președintele Trump a avut o întâlnire bună cu președintele chinez Xi. Cele două părți au discutat despre modalitățile de consolidare a cooperării economice dintre cele două țări', a precizat acesta.



Casa Alba a afirmat că Xi Jinping a exprimat opoziția Chinei față de 'militarizarea' Strâmtorii Ormuz și impunerea unei taxe de trecere. China a cerut permanent libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează o mare parte din importurile sale de petrol.