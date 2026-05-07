Un castor turbat a atacat un copil de 8 ani. Scene de groază pe malul unui lac din Statele Unite – VIDEO

Sursă: realitatea.net

Scene de groază pe malul unui lac dintr-un parc natural din New Jersey. Un castor turbat a atacat un băiat de 8 ani, mușcându-l de picior în timp ce copilul se afla pe malul apei. Imaginile filmate au stârnit consternare, iar potrivit administratorilor parcului, ar fi al doilea animal care se manifestă atât de agresiv în ultimele zile. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional.

În filmarea care a devenit virală pe rețelele de socializare se observă cum animalul iese din apă și atacă un grup de copii aflați pe mal, comportându-se ca și cum și-ar fi pierdut instinctul de conservare.

Copilul a fost dus la spital, iar testele au confirmat că animalul avea rabie.

Localnicii sunt avertizați să evite zona și să raporteze orice comportament neobișnuit al animalelor.