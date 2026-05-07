Animale furate în plină noapte! Hoții au furat inclusiv o vacă gestantă

Sursă: Realitatea.net

Anchetă de amploare în județul Teleorman, după un nou caz de furt de animale petrecut în localitatea Orbeasca. Două bovine au fost furate în noaptea de vineri spre sâmbătă din gospodăriile unor localnici, iar una dintre animale era gestantă.

Cum au acționat hoții?

Potrivit primelor informații , mai multe persoane ar fi pus la cale furtul în detaliu pentru a evita să fie observate de locuitori sau de autorități. Suspecții ar fi scos animalele din curțile proprietarilor și le-ar fi condus pe jos, prin lanurile de grâu, pe un traseu care duce spre ieșirea din Orbeasca către Lăceni.

Surse locale susțin că hoții au ajuns în apropierea uzinei de apă, unde ar fi fost așteptați de o autoutilitară pregătită pentru transportul animalelor. După încărcarea bovinelor, indivizii au părăsit rapid zona, fără a lăsa urme evidente.

Descoperirea furtului a fost făcută de proprietari în cursul dimineții, moment în care aceștia au alertat imediat poliția. Oamenii spun că sunt revoltați și speră ca animalele să fie găsite cât mai repede, mai ales în cazul vacii gestante.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt și continuă cercetările pentru identificarea autorilor. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact modul în care au acționat suspecții și dacă aceștia au mai fost implicați în fapte similare în zonă.