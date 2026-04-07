Lavanda

Dupa cum stiti, pisicile au multe ‘ciudatenii’ in comportamentul lor, multe nedeslusite inca de lumea stiintifica. De-a lungul timpului, s-a umplut internetul de filmulete cu pisici care se sperie de castravete sau pisici care se asaza oriunde vad desenat un cerc si desigur pisici care se suie in orice cutie goala gasesc.

Printre aceste ciudatenii se numara si lavanda care desi are un miros atat de frumos, nu e deloc apreciata de pisici. Daca ingradesti gradina cu un rand de lavanda nici o pisica nu va indrazni sa intre in ea.

Lavanda creste sub forma de tufe, asa ca alege o specie de lavanda care creste mai mult in inaltime ca pisica sa nu fie tentata sa le sara. E una dintre cele mai bune metode de a tine pisicile la distanta si de a proteja gradina.

Rozmarin

Rozmarinul e o alta planta care nu e apreciata de pisici. Ea creste in zona Mediterana, fiind folosita la gatit. Rozmarinul e o planta perena, lemnoasa care creste in fiecare an si are un miros dulce. Din pacate rozmarinul nu rezista in gradinile din zonele montane unde e frig si umezeala cea mai mare parte din an. Nici solul acid nu e pe placul acestei plante.

Rozmarinul poate fi plantat in ghivece cu sol neutru si asezate strategi prin gradina pentru ca sa tina pisicile la distanta.

Plantele cu tepi

O alta solutie sunt plantele cu tepi care sunt destul de numeroase. Pisicile stiu

sa se fereasca si nu isi risca pielea pentru a intra intr-o perdea cu tepi. Printre plantele cu tepi pe care le poti pune in jurul gradinii se numara paducelul, trandafirul salbatic, murele, strejarul vesnic verde. calinele dar si porumbarul.

Curry

Despre curry ati auzit cu siguranta sub forma de mirodenie pentru mancare. Planta de curry este considerata o mare pacoste desi are miros puternic ea rezista chiar si la inghet si tine pisicile departe.

Planta face parte din familia margaretelor, se inmulteste hatic si e foarte greu de scapat de ea dupa ce si-a indeplinit rolul. Curry mai e renumita si pentru proprietatile de vindecare a arsurilor solare, reducerea inflamatiilor si vindecarea infectiilor.

Coleus sau Urzicuța

Mai putin cunoscuta este planta Coleus Canina a carei denumire in limba engleza s-ar traduce ‘planta care sperie pisicile’. Motivul pentru care nu e pe placul felinelor e ca miroase a urina de caine.

Se spune ca doar 70% dintre pisici reactioneaza la aceasta planta. Pisicile atunci cand simt mirosul acestei plante incearca sa mearga in coltul opus al gradinii pentru ca sa nu-l mai simta. Asadar, exista o multime de plante care nu sunt pe placul pisicilor si le pot tine departe de gradina de flori sau de rasaduri cu eficienta.

sursa: Sfat Naturist