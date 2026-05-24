Accident rutier în județul Iași. Cinci persoane au fost rănite în urma impactului dintre două mașini

Cinci persoane au fost rănite, duminică seară, în localitatea Maxut, comuna Deleni, din judeţul Iaşi, într-un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi a transmis că în urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, în dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi a fost anunţată producerea unui accident rutier în localitatea Maxut, comuna Deleni, în care au fost implicate două autoturisme şi cinci persoane.

"La locul solicitării s-a deplasat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Hârlău, cu o autospecială de stingere şi patru militari, pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru acordarea sprijinului necesar la locul evenimentului. La intervenţie au acţionat şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, care au evaluat medical persoanele implicate în accident", au anunțat reprezentanți ISU Iași.

În urma evaluării medicale, victimele au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.

Potrivit ISU, pompierii militari au asigurat măsuri specifice pentru prevenirea producerii unui incendiu şi pentru siguranţa participanţilor la trafic.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor producerii accidentului.