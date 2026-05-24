Fiul cel mare al președintelui Donald Trump s-a căsătorit. Motivul pentru care liderul de la Casa Albă a lipsit de la marele eveniment

Nuntă în familia lui Donald Trump. Fiul cel mare al președintelui american s-a căsătorit cu un top model în Bahamas, după doar două zile de la logodnă. Marele absent de la eveniment a fost însuși liderul de la Casa Albă.

Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, și-a unit destinul cu Bettina Anderson, un top model american, în vârstă de 39 de ani. Nunta a avut loc pe o insulă privată din Bahamas, acolo unde cei doi își petrec de obicei vacanțele.

Evenimentul a avut loc la două zile de când fiul președintelui american a cerut-o în căsătorie pe femeia care îi este alături de mai bine de un an.

Potrivit presei de peste Ocean, cei doi speră să aibă o petrecere de nuntă la Casa Albă în viitor. Evenimentul a fost unul restrâns, la care au fost prezenți membrii familiei și apropiații celor doi. Printre invitați au fost și frații mirelui, însă, marele absent a fost chiar Donald Trump.

”Ştiţi, nu este momentul potrivit pentru mine. Am o problemă care se numeşte Iran şi alte lucruri. Este o bătălie pe care nu o pot câştiga. Dacă mă duc, voi fi doborât. Dacă nu mă duc, sunt doborât de fake news, bineînţeles despre asta vorbesc”, a spus Donald Trump.

Fiul cel mare al lui Donald Trump, în vârstă de 49 de ani, a mai fost căsătorit cu Vanessa Trump, cu care are cinci copii. Cei doi au divorțat în 2018, după 12 ani de mariaj. Nunta acestuia vine într-un moment de cumpănă pentru fosta soție, care a anunțat recent că are cancer la sân.