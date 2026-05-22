Prevenția salvează vieți: peste 1.500 de femei au beneficiat de servicii de screening la Centrul EPIC al Institutului Oncologic Cluj-Napoca

Centrul EPIC din cadrul Institutului Oncologic „Ion Chiricuță” Cluj-Napoca continuă să demonstreze importanța prevenției și a screeningului în lupta împotriva cancerului de col uterin și a cancerului de sân, două dintre cele mai frecvente afecțiuni oncologice care afectează femeile.

În perioada de sustenabilitate a programelor dedicate prevenției, peste 1.000 de femei au beneficiat de servicii preventive pentru depistarea cancerului de col uterin, iar aproape 500 de femei au accesat servicii de prevenție pentru cancerul de sân. Totodată, unitatea mobilă de screening mamar rămâne funcțională și continuă să realizeze mamografii, facilitând accesul la investigații esențiale pentru femeile din comunități vulnerabile sau din zone greu accesibile.

Institutul Oncologic „Ion Chiricuță” este implicat activ și în noile proiecte naționale de screening, având rol de lider pentru componenta dedicată cancerului de sân și de partener în proiectul destinat prevenirii și depistării precoce a cancerului de col uterin.

Specialiștii din cadrul IOCN subliniază, încă o dată, importanța controalelor periodice și a depistării precoce. „Este mai ușor să previi decât să tratezi o boală avansată” rămâne mesajul transmis de echipa medicală, care încurajează femeile să participe la programele de screening și să acorde prioritate sănătății lor.

Prin continuarea acestor programe, Institutul Oncologic „Ion Chiricuță” Cluj-Napoca își reafirmă angajamentul față de prevenție, educație medicală și acces echitabil la servicii de sănătate de calitate.