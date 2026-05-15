Cod galben de inundații în 20 de județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor și creșterilor de debite

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații, valabilă de sâmbătă, 16 mai, ora 14:00, până duminică, 17 mai, ora 16:00.

Hidrologii avertizează că, din cauza ploilor și a instabilității atmosferice, pot apărea torenți, pâraie, viituri rapide și creșteri importante ale nivelului apelor pe râuri din 20 de județe. Atenționarea vizează mai multe bazine hidrografice importante din vestul, sudul și centrul țării, printre care Crișul Alb, Mureș, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Gilort, Motru, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și Prahova.

Potrivit specialiștilor, există risc de depășire a cotelor de atenție, mai ales pe râurile mici și în zonele unde cantitățile de apă vor crește rapid într-un timp scurt.

Județele aflate sub avertizare

Avertizarea hidrologică vizează râuri din mai multe zone ale țării, inclusiv din județele Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Ialomița, unde există risc de viituri rapide, scurgeri importante de pe versanți și creșteri ale nivelului apelor. În unele zone, fenomenele pot apărea cu intensitate mai mare pe râurile mici și în apropierea versanților.

Recomandările autorităților

Hidrologii le recomandă oamenilor să evite deplasările în apropierea râurilor aflate sub avertizare și să urmărească permanent mesajele transmise de autorități. De asemenea, în cazul apariției unor viituri sau acumulări rapide de apă, populația este sfătuită să nu traverseze cursuri de apă și să anunțe imediat situațiile de urgență la 112.