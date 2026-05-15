ANM a anunțat cum va fi vremea până la jumătatea lui iunie. Regiunile în care vor fi cele mai multe ploi

Sursă: Realitatea.net

Meteorologii au publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii spun că temperaturile se vor menține, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă, însă ploile vor fi distribuite diferit de la o regiune la alta.

În unele zone sunt așteptate precipitații peste normal, în timp ce altele vor avea deficit de ploi.

Finalul lunii mai aduce mai multe ploi în estul țării

În perioada 18 - 25 mai, temperaturile vor rămâne apropiate de media obișnuită pentru această perioadă în toată țara. La capitolul precipitații apar însă diferențe importante. În jumătatea estică a României va ploua mai mult decât normal, în timp ce regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice vor avea mai puține precipitații decât în mod obișnuit. În celelalte zone ale țării, cantitățile de ploaie vor fi apropiate de valorile normale pentru finalul lunii mai.

Temperaturile rămân stabile la început de iunie

Pentru intervalul 25 mai – 1 iunie, ANM estimează în continuare temperaturi normale pentru această perioadă în aproape toată țara. Și în această săptămână, ploile vor fi distribuite neuniform. Sudul și sud-estul țării vor avea precipitații ușor peste normal, în timp ce vestul și nord-vestul vor continua să înregistreze un deficit de ploi. În restul regiunilor, vremea va rămâne apropiată de normalul perioadei.

Prima săptămână din iunie aduce vreme mai echilibrată

Perioada 1 – 8 iunie pare să fie cea mai stabilă din întreaga prognoză publicată de meteorologi. Atât temperaturile, cât și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale în cea mai mare parte a țării, fără diferențe importante între regiuni.

În intervalul 8 – 15 iunie, meteorologii anunță o ușoară creștere a temperaturilor în vestul și nord-vestul României. În restul țării, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei. În ceea ce privește ploile, regiunile vestice, nord-vestice și centrale vor avea cantități ușor mai mici decât normalul perioadei, în timp ce restul țării va avea un regim pluviometric apropiat de media obișnuită pentru începutul verii.