România, acaparată de două cicloane: fenomene meteo extreme. Furtuni violente cu grindină și inundații, unde lovește urgia

Vremea extremă face ravagii în mai multe județe. Inundații, grindină și rafale violente de vânt au distrus drumuri și plantații ale agricultorilor. Este cod galben de vânt în jumătate de țară. Temperaturile vor continua să scadă potrivit meteorologilor.

„Deocamdată vremea rămâne destul de capricioasă în perioada următoare, însă dacă este să ne referim strict la ziua de astăzi, într-adevăr avem acest front atmosferic care a pătruns în cursul nopții și a determinat ploi în principal în regiunile Intracarpatice.

În spatele lui, așa cum se întâmplă pe pătrunderea rece, au început să intensificările de vânt, motiv pentru care într-o primă fază, până la ora 10:00, rămân sub cod galben de vânt județele din Crișana, Banat, Oltenia, vestul Transilvaniei, local Muntenia și sudul Dobrogei, urmând ca după ora 10:00 până diseară, la ora 22:00, să restrângem totuși codul galben de vânt pentru Oltenia, jumătatea de sud a Munteniei, sudul Dobrogei.

În aceste zone ne așteptăm la viteze ale vântului în general între 50 și 70 km/h, de asemenea astăzi va fi o răcire semnificativă a vremii în toată țara față de ieri, cel mai rece ne așteptăm să fie în estul Transilvaniei, maxime de 8-9-10 grade, dar și în restul teritoriului nu vom depăși 17-18 grade, să nu uităm că ieri am avut în capitală 25 de grade.

Astăzi nu vom avea mai mult de 17 grade în termometre, urmând ca ploile ușor-ușor în general slabe cantitate de data aceasta n-ar trebui să mai creeze probleme, să se retragă cumva până diseară către jumătatea de est a teritoriului, urmând ca apoi să urmeze o ameliorare a vremii și mă refer la zilele de joi și vineri.

De asemenea după ziua de joi, vineri, sâmbătă o să asistăm iar la o încălzire treptată a vremii și ajungem cu temperaturile la normal și anume maxime în general între 19 și 25 de grade, însă sunt semnale că din păcate din nou vremea să devină instabilă în weekend, sâmbătă, duminică din nou cu averse în cea mai mare parte a țării, de asta spuneam că vremea rămâne capricioasă în perioada următoare.”, a declarat Mihai Timu, meteorolog ANM.