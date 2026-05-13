Dezvăluirile făcute de fosta secretară de presă a lui Zelenski. Mitul președintelui ucrainean, desființat de femeia cu care a lucrat

Sursă: Realitatea PLUS

Declarații controversate despre Volodimir Zelenski au fost făcute de fosta sa secretară de presă, Iuliia Mendel, într-un interviu acordat jurnalistului Tucker Carlson. Femeia, care a lucrat pentru liderul ucrainean între 2019 și 2021, susține că imaginea publică a lui Zelenski ar fi complet diferită de comportamentul său din spatele camerelor.

Iuliia Mendel: „Zelenski nu este omul pe care îl vede lumea”

Interviul a stârnit numeroase reacții în mediul online și în presa internațională, mai ales în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia.

Tucker Carlson, jurnalist

– Așadar, ați fost secretara de presă a președintelui Volodimir Zelenski.

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Da. În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat. Și nu m-aș fi așteptat niciodată să mă aflu aici, vorbind despre fostul meu șef, Volodimir Zelenski. Am lucrat pentru el timp de doi ani, din 2019 până în 2021.

Tucker Carlson, jurnalist

– Cum ați ajuns să lucrați pentru el?

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Ei bine, Volodimir Zelenski a anunțat postul pe Facebook și toată lumea a început să aplice. Eu, la început, nu am vrut să aplic, pentru că am crezut că va alege pe cineva pe criterii de nepotism. Dar a existat o candidatură deschisă și am câștigat competiția dintre 4.000 de candidați. Nu este o glumă. Iar apoi, de fapt, a trebuit să demonstrez că pot face această muncă și că poate avea încredere în mine. Dar, da, am găsit un teren comun. Și cred că i-am fost foarte loială, știți?

Tucker Carlson, jurnalist

– Da.

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Și l-am susținut. L-am susținut și în 2022, când Rusia a lansat invazia la scară largă. Ca milioane de ucraineni, am fost recunoscătoare că (Zelenski - n.r.) a rămas în țară.

Tucker Carlson, jurnalist

– Da.

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– De aceea este atât de ciudat și dureros pentru mine să fiu aici și să vorbesc despre cine este el cu adevărat. Nu am o vendetă personală, dar cred că el este unul dintre cele mai mari obstacole în calea păcii astăzi. De aceea am vrut să le spun oamenilor cine este el.

Tucker Carlson, jurnalist

– Cine este el?

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– În primul rând, nu este persoana pe care o vedeți în fața camerelor. Este o persoană foarte diferită. Își schimbă mereu măștile. Este instabil emoțional.

Tucker Carlson, jurnalist

– Instabil emoțional.

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Da. Nu își controlează emoțiile. Este adesea isteric și crede că orice persoană este de unică folosință. Nu are empatia pe care o afișează. Este un actor incredibil de bun, iar asta ne-a adus mult sprijin în 2022. Dar prestația lui nu are substanță, iar tot ceea ce spune este atât de rupt de realitate. Majoritatea lucrurilor pe care le spune sunt fie manipulare, fie fapte scoase din context, fie minciuni pure. Și milioane de oameni încă mai cred că a-l susține pe Zelenski înseamnă a susține Ucraina. Dar astăzi lucrurile sunt diferite. Și, Tucker, vreau să spun că nu sunt aici pentru a justifica invazia rusă. Nu sunt aici pentru a-l justifica pe Putin. Ceea ce face armata rusă în Ucraina echivalează cu crime împotriva umanității.

Tucker Carlson, jurnalist

– Da.

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Dar acest război nu mai este alb și negru. Este întunecat și chiar mai întunecat decât atât. Îl vedem pe Putin ca pe un rău absolut. Dar și Zelenski este un rău. Doar că unul ascuns. În fața camerelor joacă rolul unui ursuleț de pluș. Dar când se sting luminile, devine un urs grizzly și distruge oameni. Este aproape ireal să-mi amintesc că aproape fiecare lider occidental și fiecare delegație occidentală care venea în Ucraina înainte de război îl tratau pe Zelenski ca pe un novice politic. Îl vedeau ca slab educat, necalificat și superficial. Dar apoi, peste noapte, s-a transformat în această mare figură a democrației. Dar pare că Occidentul a creat acest mit, a ajuns să creadă în el și continuă să ignore faptul că, dincolo de retorica eroică a lui Zelenski, el continuă să acumuleze putere. Și nu mi-e teamă să spun că distruge chiar oamenii pe care pretinde că îi salvează. Știu că este o afirmație foarte puternică. Dar cred că oamenii trebuie să înțeleagă că, dacă vor să susțină Ucraina, singura modalitate de a susține Ucraina astăzi este să împingă lucrurile către un acord de pace. Este singura cale prin care Ucraina poate supraviețui, pentru că eu cred că suntem în pragul dispariției. Nimeni nu mai poate vorbi serios despre încă doi sau trei ani de război. Pur și simplu cifrele, demografia și suferința din țară nu mai susțin asta.

Tucker Carlson, jurnalist

– Spuneți-mi… nu, nu… mulțumesc că ați spus asta. Sunt de acord. Nu sunt ucrainean, dar nu înțeleg scopul acestui lucru. Am multe întrebări despre cum și de ce a început, dar ceea ce este dincolo de orice îndoială este că Ucraina, ca națiune, este eliminată. Asta este evident pentru mine. Este cea mai mare țară din Europa, deci este un lucru uriaș. Din moment ce ați menționat cifrele: câți oameni trăiau în Ucraina atunci când ați început să lucrați pentru Zelenski, în 2019?

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Oficial, Ucraina era o țară de 40–42 de milioane de oameni. Dar ultimul recensământ a fost, cred, în 2000 sau 2001 și nu am mai reușit să organizăm altul. Când lucram pentru guvern, oficialii guvernamentali, inclusiv Zelenski, spuneau că ei cred că în țară sunt între 34 și 37 de milioane de ucraineni. Acum, cu peste 10 milioane de ucraineni deveniți refugiați și plecați în Occident, cu alții rămași în teritoriile ocupate și chiar unii în Rusia, probabil că în țară mai sunt aproximativ 25 de milioane de oameni. Și cel mai grav este că 11 milioane dintre ei sunt pensionari. Iar acești pensionari trăiesc din pensii între 75 și 180–200 de dolari pe lună. Iar Ucraina nu este o țară atât de ieftină încât să poți supraviețui cu acești bani. Acum două sau trei săptămâni a existat o poveste teribilă despre un regizor ucrainean pensionar care a murit în casa lui, iar vecinul a spus că a murit de foame și de frig. Erau temperaturi extrem de scăzute în Ucraina și nu avea pe nimeni care să-l ajute. Mă întreb dacă vom afla vreodată statisticile despre câți oameni au murit din cauza frigului și a lipsei posibilităților de supraviețuire.

Tucker Carlson, jurnalist

– Stați puțin. Deci spuneți că Ucraina are acum poate 15 milioane sau chiar mai puțini oameni activi profesional?

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Ei bine, nu îi includeți pe copii. Copiii nu muncesc, nu? Nu știu câți copii sub 18 ani sunt, dar dacă avem aproximativ 10 milioane de oameni activi profesional, ar fi bine.

Tucker Carlson, jurnalist

– Este incredibil. Câți au murit în război? Știți?

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Cifrele sunt foarte diferite și este foarte greu de calculat. Statisticile oficiale verificate de ONU indică în jur de 15.000 de civili. Numărul celor deveniți militari nu este cunoscut. Este foarte greu de știut. Dar doar în Mariupol se știe că există morminte pentru aproximativ 20.000 de ucraineni. Așa că presupun că există cel puțin sute de mii de morți și probabil nu vom ști niciodată numărul real. Îmi pare rău, este atât de dureros să vorbesc despre asta!

Tucker Carlson, jurnalist

– Este absolut îngrozitor. Dar mă întreb de ce… guvernul meu, care a finanțat o mare parte din acest război… nu putem obține un răspuns clar nici de la guvernul american, nici de la cel ucrainean, nici de la cel rus. Nimeni nu pare interesat să afle numărul real al morților.

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Da. Este foarte greu de făcut asta. Cum faci asta în teritorii ocupate? Nu există nicio relație cu acea parte care să permită obținerea informațiilor. Iar partea rusă, evident, este interesată să ascundă cifrele.

Tucker Carlson, jurnalist

– Da.

IULIIA MENDEL, fosta secretară de presă a lui Volodimir Zelenski

– Nu cred în cifrele oficiale verificate. Și, evident, mulți dintre cei care sunt acum militari erau înainte oameni obișnuiți: ingineri, IT-iști, jurnaliști. Apoi au devenit soldați. Desigur că sunt militari, dar înainte de toate sunt și oameni. Și mor. Am auzit multe povești de pe front despre persoane ucise, ale căror trupuri erau aduse înapoi cu un glonț în cap, iar oficialii locali nu voiau să îi înregistreze ca morți de pe front. Așa că spuneau, de exemplu, că au murit de infarct. Este război. Cred că asta s-a întâmplat în fiecare război. Probabil că nu vom ști niciodată cifra reală, dar sunt atât de mulți oameni care suferă acolo. Și v-am spus această poveste teribilă despre pensionari și pensiile lor revoltător de mici. Iar când vorbesc despre Zelenski, vorbesc ca om din interior. Am discutat cu mulți oameni care au lucrat pentru el sau încă lucrează pentru el. Și, ca să fie clar, cred că el se află în spatele multor scheme de spălare de bani. Una dintre povești este că am un prieten care a fost pe lista scurtă pentru funcția de ministru al Politicilor Sociale în timpul invaziei la scară largă. A fost chemat și i s-a spus că este unul dintre cei cinci candidați și că urma să fie intervievat de Zelenski și de domnul Iermak, șeful administrației prezidențiale. Și i s-a spus că, în timpul interviului, va trebui să vină cu scheme de spălare de bani care să fie finanțate prin Ministerul Politicilor Sociale. Iar Ministerul Politicilor Sociale este ministerul responsabil de pensii. Așa că, atunci când vorbim despre acei pensionari săraci și despre faptul că Zelenski însuși aprobă scheme de spălare de bani… este el vinovat? Aș vrea ca publicul dumneavoastră să răspundă la asta. Înțelegeți disperarea mea?