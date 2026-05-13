Adio petreceri zgomotoase! Sancțiuni record pentru cei care deranjează liniștea vecinilor

Sursă: realitatea.net

. Un nou proiect legislativ propune măsuri dure pentru persoanele care tulbură liniștea publică, amenzile urmând să fie dublate în caz de recidivă. Astfel, „petrecăreții” de la bloc sau cei care abuzează de muzica la volum maxim riscă să scoată din buzunar sume colosale, ce pot ajunge până la 12.000 de lei.

Adio petreceri zgomotoase: Sancțiuni record pentru cei care fac gălăgie

Modificarea legislației privind ordinea și liniștea publică vizează în special persoanele care ignoră avertismentele polițiștilor și continuă să facă zgomot după plecarea organelor de control. Dacă până acum amenzile erau considerate insuficiente pentru a descuraja comportamentul incivil, noile prevederi dublează pragul maxim al sancțiunilor.

Potrivit proiectului, dacă un locatar reia activitățile zgomotoase (muzică, instrumente, zgomote mecanice) într-un interval de 24 de ore de la prima sancțiune, amenda aplicată va fi între 6.000 și 12.000 de lei . Mai mult, polițiștii pot decide și prestarea de activități în folosul comunității pentru cei care nu își permit să achite aceste sume.

Programul de liniște la bloc: Ce riști dacă nu respecți orele de odihnă

Legislația în vigoare stabilește intervale orare clare în care zgomotul este strict interzis în zonele rezidențiale. De regulă, orele de liniște sunt cuprinse între 22:00 – 08:00 și 13:00 – 14:00 , însă asociațiile de proprietari pot adopta programe mai stricte prin regulamentul de ordine interioară.

Nerespectarea acestui program prin utilizarea aparatelor de radio, televizoarelor sau a boxelor la un volum ridicat constituie contravenție. Noua inițiativă legislativă pune presiune pe cei care consideră că apartamentul personal le oferă dreptul de a deranja întreaga scară, accentuând faptul că dreptul la odihnă al vecinilor este prioritar.

Amenzi uriașe și pentru organizarea de evenimente private în spații neautorizate

Nu doar muzica din apartamente este vizată de noile măsuri, ci și organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, aniversări) în corturi sau alte spații neautorizate din apropierea locuințelor. În aceste cazuri, dacă zgomotul persistă după aplicarea primei amenzi, recidiva se pedepsește cu amenzi de până la 12.000 de lei sau până la 150 de ore de muncă în folosul comunității .

Autoritățile speră că prin aceste măsuri „usturătoare” vor reduce numărul de apeluri la 112 pentru tulburarea liniștii publice, oferind în același timp polițiștilor un instrument legal mai eficient pentru a asigura ordinea în cartierele de locuințe.