Nicuşor Dan, întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski, după Summitul B9. Ce au discutat cei doi lideri

Președintele României, Nicușor Dan, a avut, miercuri, o întâlnire bilaterală cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja Summitului B9, la finalul căreia a declarat că țara noastră își dorește ca industria de apărare să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea și producerea de noi tehnologii.

"Preşedintele Volodîmîr Zelenski a fost invitatul special al Summitului B9 de la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, am avut şi consultări bilaterale excelente, continuând dialogul început în urmă cu două luni, în timpul vizitei oficiale a Preşedintelui Zelenski în România", a transmis Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Președintele României a subliniat că ”suntem hotărâţi să facem paşi concreţi pentru implementarea noului nostru Parteneriat Strategic, cu accent pe consolidarea relaţiilor comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovaţia în apărare şi educaţie".

Potrivit liderului de la Cotroceni, Ucraina a făcut progrese decisive pentru a deveni un furnizor de securitate, valorificând experienţa acumulată în utilizarea noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special în domeniul dronelor şi al măsurilor anti-dronă.

"Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea şi producerea de noi tehnologii de apărare. România va continua să fie un susţinător ferm al parcursului european al Ucrainei", a conchis Nicuşor Dan.