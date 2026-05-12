ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile scad sub normalul perioadei în mai

ANM a publicat prognoza meteo actualizată pentru perioada 11 mai - 8 iunie, iar meteorologii anunță o săptămână rece și ploioasă în multe regiuni ale țării, urmată de o revenire treptată la temperaturi normale pentru această perioadă.

Potrivit estimărilor, cele mai mari diferențe față de normalul perioadei vor fi resimțite în această săptămână, în special în vestul și sud-vestul țării, unde temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru mijlocul lunii mai.

Săptămâna 11 - 18 mai vine cu vreme rece și multe ploi

Meteorologii spun că temperaturile vor rămâne ușor mai scăzute decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. În același timp, sunt așteptate precipitații peste media obișnuită în vest, nord-vest și sud. Ploi mai multe decât normalul perioadei sunt prognozate local și în centrul țării, dar și în zonele montane. Singura regiune unde cantitățile de precipitații ar putea fi mai reduse este nord-estul țării.

În a doua parte a lunii mai temperaturile revin spre normal

Pentru intervalul 18 - 25 mai, ANM estimează temperaturi apropiate de cele specifice perioadei în aproape toată țara. În sud-vest, valorile termice pot deveni ușor mai ridicate decât normalul perioadei. În ceea ce privește ploile, estul țării ar putea avea precipitații peste media obișnuită, în timp ce vestul, nord-vestul și sud-vestul vor avea un deficit de precipitații. În restul regiunilor, regimul pluviometric este estimat ca fiind apropiat de normal.

Finalul lunii mai și începutul lui iunie aduc vreme mai stabilă

Potrivit meteorologilor, ultima săptămână din mai și începutul lunii iunie vor aduce condiții mai apropiate de ceea ce este normal pentru această perioadă din an. În intervalul 1 - 8 iunie, temperaturile vor fi apropiate de mediile obișnuite în toate regiunile țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor mai reduse în nord-vest, însă în restul teritoriului vremea se va menține, în general, în limite normale pentru începutul verii.