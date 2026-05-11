Alertă hidrologică pe un râu important din România. Cod galben de viituri până la miezul nopții

Hidrologii au emis, luni, o avertizare Cod galben de viituri, ce vizează până la miezul nopții unii afluenți ai râului Someșul Mic, de pe raza județului Cluj.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că până la ora 00:00, vor fi scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, creșteri de debite și de niveluri, cu depășiri ale Cotelor de atenție, pe Someșul Mic - afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Gilău, dar, mai ales, afluenții de stânga aferenți sectorului aval de Acumularea Gilău.

Avertizarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională 'Apele Române', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa și Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj.