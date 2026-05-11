Accident grav pe centura de Est a Clujului: un mort și un rănit după impactul dintre o mașină și o cisternă

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni după-amiază pe centura de Est a municipiului Cluj-Napoca, după ce un autoturism și o autocisternă s-au ciocnit violent. În urma impactului, un bărbat și-a pierdut viața, iar o altă persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost complet blocat timp de mai multe ore.

Șofer găsit în stop cardio-respirator după impact

Potrivit informațiilor transmise de autorități, accidentul a avut loc pe DN VOCNE - Centura Ocolitoare Est a municipiului Cluj-Napoca. La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare, ambulanțe și polițiști, după ce s-a anunțat că o persoană a rămas încarcerată în autoturism.

Salvatorii au reușit să extragă victima dintre fiarele contorsionate ale mașinii, însă bărbatul era în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a mai putut fi salvată.

Bărbatul decedat avea 66 de ani și era din comuna Jucu.

Un pasager a fost transportat la spital

În autoturism se mai afla un alt bărbat, în vârstă de 54 de ani, care a suferit răni în urma coliziunii. Acesta a primit îngrijiri medicale la locul accidentului, după care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile au precizat că, din fericire, autocisterna implicată în accident nu a prezentat scurgeri de combustibil, evitându-se astfel un risc major de explozie sau contaminare.

Primele informații ale anchetatorilor

Conform cercetărilor preliminare efectuate de polițiștii din Cluj, autoturismul condus de bărbatul de 66 de ani ar fi pătruns pe sensul opus de mers din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Mașina s-a izbit frontal de un ansamblu de vehicule care circula regulamentar din sens opus, condus de un șofer în vârstă de 47 de ani, din județul Bihor.

Șoferul cisternei a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, potrivit reprezentanților IPJ Cluj.

Din cauza intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate la fața locului, circulația rutieră pe DN VOCNE a fost complet oprită. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul urma să fie reluat după ora 17:30, după finalizarea măsurătorilor și îndepărtarea vehiculelor implicate în accident.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei de pe centura de Est a municipiului Cluj-Napoca.