ONU avertizează: prețurile alimentelor cresc din nou. Uleiul vegetal a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii ani

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură anunță că prețurile globale ale alimentelor au crescut pentru a treia lună consecutiv, în contextul tensiunilor provocate de războiul din Iran și al problemelor apărute pe piețele internaționale de energie și transport.

Potrivit datelor publicate de FAO, indicele global al prețurilor alimentelor a ajuns în aprilie la 130,7 puncte. Asta înseamnă o creștere de 1,6% față de luna martie și de aproximativ 2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Uleiurile vegetale au avut cea mai mare creștere

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la uleiurile vegetale, unde indicele prețurilor a crescut cu 5,9% față de luna precedentă și a ajuns la cel mai ridicat nivel din iulie 2022. FAO explică faptul că această creștere este influențată direct de majorarea prețului petrolului și de problemele provocate de conflictul din Orientul Mijlociu. Costurile mai mari la energie au dus la creșterea cererii pentru biocombustibili, ceea ce pune presiune suplimentară pe piața uleiurilor vegetale.

În același timp, perturbările din Strâmtoarea Ormuz afectează transporturile și costurile internaționale de aprovizionare. Raportul FAO arată că și cerealele s-au scumpit în aprilie. Prețul grâului a crescut cu 0,8%, pe fondul temerilor legate de seceta din anumite regiuni ale Statele Unite și al prognozelor care indică precipitații sub nivelul normal în Australia.

Organizația avertizează și că fermierii ar putea reduce suprafețele cultivate cu grâu în 2026, din cauza costurilor ridicate ale îngrășămintelor. Aceste scumpiri sunt legate tot de creșterea prețurilor la energie și de blocajele provocate de situația din Golful Persic.

FAO spune că sistemul alimentar global rezistă, deocamdată

Chiar dacă prețurile cresc, FAO consideră că sistemele agroalimentare globale continuă să arate „reziliență”, iar majorările din piața cerealelor sunt încă moderate. Totuși, organizația atrage atenția că tensiunile din regiune și eventualele noi probleme legate de transportul petrolului și gazelor pot provoca noi valuri de scumpiri în perioada următoare.