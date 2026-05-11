Ce este sărăcia în muncă și cum îi afectează pe angajații români. De ce munca nu mai garantează bunăstarea

Sursă: Realitatea.net

Fenomenul de sărăcie în muncă a devenit una dintre cele mai mari provocări sociale ale anului 2026 în Uniunea Europeană. Deși rata șomajului este scăzută, un nou paradox economic se instalează: deținerea unui loc de muncă nu mai garantează evitarea pragului de sărăcie. În România și în marile economii europene precum Germania sau Franța, creșterea costului vieții devorează veniturile angajaților.

România 2026: Salarii mici și un deficit istoric de forță de muncă

În România, situația „lucrătorilor săraci” s-a stabilizat la un nivel îngrijorător. Aproximativ 10,9% dintre angajații români trăiesc sub pragul de sărăcie, ceea ce înseamnă că unul din zece salariați nu își poate acoperi cheltuielile de bază.

Cauzele structurale ale sărăciei în muncă în România:

Polarizarea veniturilor: Salariile rămân extrem de mici în sectoarele cu valoare adăugată redusă (agricultură, servicii de bază).

Eroziunea puterii de cumpărare: Inflația persistentă a anulat creșterile salariale nominale din ultimii doi ani.

Piața muncii informală: O pondere ridicată a populației active lucrează în agricultura de subzistență sau în activități independente vulnerabile.

În paralel, economia se confruntă cu un deficit de peste 224.000 de lucrători . Pentru a compensa, Guvernul a aprobat pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini (non-UE), însă experții avertizează că importul de forță de muncă este doar o soluție temporară.

Radiografia Europei: „Working Poor” în Germania, Franța și Spania

Deși au sisteme de protecție socială avansate, marile puteri economice ale UE raportează cifre alarmante pentru anul 2026.

Germania: Creșterea vulnerabilității sociale

Rata riscului de sărăcie în Germania a urcat la 16,1% (aproximativ 13,3 milioane de persoane).

Pragul de sărăcie: 1.381 € net/lună pentru o persoană singură.

Cei mai expuși: Angajații cu „Mini-job-uri” și cei cu contracte part-time, unde riscul de sărăcie este de aproape 10%.

Franța: Record de sărăcie generală

Franța atinge în 2026 cel mai ridicat nivel al sărăciei din ultimele trei decenii (15,4% ). Deși salariul minim (SMIC) a fost ajustat la 1.443 € net , politicile de austeritate și creșterea chiriilor fac ca 8,3% dintre angajați să rămână în categoria „lucrătorilor săraci”.

Spania: Paradoxul creșterii economice

Deși Spania are un record de 22,5 milioane de persoane angajate, rata sărăciei în muncă oscilează între 11,2% și 11,6% .

Locuința, principala problemă: Angajații spanioli cheltuiesc peste 50% din venit pe chirie și utilități, din cauza deficitului major de locuințe sociale.

Tabel comparativ. Indicatori cheie ai sărăciei în muncă (2026)

Soluții pentru combaterea fenomenului

Pentru ca munca să redevină o cale de ieșire din sărăcie, analiștii economici propun patru direcții strategice de intervenție în 2026:

Investiții în recalificare (Reskilling): Adaptarea forței de muncă pentru sectoarele tehnologice, unde salariile sunt peste medie. Reforma locuințelor sociale: Scăderea presiunii financiare asupra chiriașilor prin subvenții și construcții noi (modelul austriac). Reducerea impozitării pe salariile mici: Creșterea venitului net disponibil fără a pune presiune excesivă pe angajator. Politici active de sănătate: O populație activă sănătoasă este mai productivă și are costuri de trai mai reduse.

O provocare structurală, nu conjuncturală

Sărăcia în muncă în 2026 nu mai este doar o problemă a economiilor emergente, ci o realitate structurală a întregii Uniuni Europene. Fără o corelare între productivitate, salarii și costul real al locuirii, riscul de fragmentare socială va continua să crească, afectând stabilitatea economică pe termen lung.