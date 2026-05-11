Clientă furioasă după o tunsoare ratată: un stilist a fost atacat cu un cuțit în propriul salon

O clientă nemulțumită de rezultatul unei tunsori și-a atacat hairstylistul cu un cuțit, în Brazilia. Scenele șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere montate în interiorul coaforului și au devenit rapid virale în mediul online.

De la ce a pornit conflictul?

Potrivit presei locale, conflictul ar fi pornit după ce femeia s-a declarat nemulțumită de modul în care îi fusese tăiat bretonul. Aceasta s-ar fi întors la salon pentru a-i cere explicații stilistului care se ocupase de schimbarea sa de look și pentru a solicita returnarea banilor.

Discuția dintre cei doi a degenerat rapid. În momentul în care angajatul salonului ar fi refuzat să îi înapoieze suma achitată pentru serviciu, clienta și-a pierdut cumpătul. Martorii spun că femeia a scos din geantă un cuțit de bucătărie și l-a atacat pe stilist chiar în incinta salonului.

Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere arată panica instalată în coafor imediat după izbucnirea conflictului. Angajații și clienții prezenți au încercat să intervină pentru a opri agresiunea până la sosirea autorităților.

Medicii care l-au îngrijit pe hairstylist au transmis că rănile suferite nu i-au pus viața în pericol. Cu toate acestea, cazul este tratat cu maximă seriozitate de anchetatori, iar femeia riscă să fie cercetată pentru tentativă de omor.