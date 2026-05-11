Miruță declanșează „curățenia generală” la Metrorex. Corpul de Control, trimis să verifice neregulile

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat „curățenie generală” la Metrorex, în urma convocării Adunării Generale a Acționarilor statului român.

Radu Miruță a transmis pe rețelele sociale că a semnat documentele pentru trimiterea Corpului de Control. De asemenea, ministrul a convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului Transportului.

„Am spus clar acum o săptămână: la Metrorex începe curățenia generală. Și am început să facem pași”, a declarat Mirută, precizând că a semnat și documentele pentru trimiterea din nou a Corpului de Control la Metrorex.

Pe masa AGA au fost puse mai multe puncte urgente: verificarea contractelor de pază, curățenie și servicii, recuperarea penalităților neîncasate din contractele întârziate, eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străulești, dar și introducerea unor reguli transparente pentru contractele de publicitate. De asemenea, ministrul a cerut verificarea indicatorilor de performanță ai conducerii și eliminarea conflictelor de interese din negocierea noului Contract Colectiv de Muncă.

Mirută a subliniat că problemele companiei nu mai pot fi ignorate: penalități de milioane nerecuperate, șantiere care întârzie și active ale companiei nevalorifi­cate, în timp ce bucureștenii plătesc mai mult pentru servicii care „pot fi mult mai bune".

„Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese”, a conchis ministrul.