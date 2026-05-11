Alimentele care îți pot afecta concentrarea și sănătatea creierului. Ce au descoperit cercetătorii despre produsele ultraprocesate

Alimentația influențează nu doar sănătatea fizică, ci și funcționarea creierului. Cercetătorii atrag atenția că anumite produse consumate frecvent pot afecta capacitatea de concentrare și ar putea crește riscul de declin cognitiv.

Un nou studiu arată că alimentele ultraprocesate, foarte prezente în dieta occidentală, pot avea efecte negative asupra atenției și sănătății cerebrale. Cercetarea, citată de Science Alert , a analizat legătura dintre consumul acestor produse, capacitatea de concentrare și riscul de demență.

Studiu realizat pe peste 2.000 de persoane

Analiza a fost coordonată de biochimista Barbara Cardoso, de la Monash University din Australia. Cercetătorii au studiat datele a 2.192 de adulți australieni cu vârste între 40 și 70 de ani, fără diagnostic de demență.

Participanții au completat chestionare despre alimentație și au susținut teste cognitive menite să evalueze atenția și memoria. De asemenea, specialiștii au analizat informații legate de stilul de viață, activitatea fizică și starea generală de sănătate pentru a estima riscul de apariție a demenței în următorii 20 de ani.

Rezultatele au arătat că alimentele ultraprocesate reprezentau, în medie, aproximativ 41% din aportul caloric zilnic al participanților, procent mai ridicat în cazul persoanelor tinere și al bărbaților.

Consumul ridicat poate afecta concentrarea

Potrivit cercetării, fiecare creștere cu 10% a consumului de alimente ultraprocesate a fost asociată cu o scădere a performanței la testele de concentrare și atenție.

În același timp, riscul estimat de demență a crescut odată cu consumul acestor produse.

„Pentru a înțelege mai bine, o creștere de 10% poate însemna adăugarea unui pachet de chipsuri în dieta zilnică”, a explicat Barbara Cardoso. Potrivit acesteia, efectele s-au reflectat în rezultate mai slabe la testele care măsoară atenția vizuală și viteza de procesare a informației.

Cercetătorii au observat că persoanele care consumau mai multe alimente ultraprocesate aveau, de regulă, și un nivel educațional mai scăzut sau probleme precum obezitatea.

În schimb, studiul nu a identificat o legătură clară între aceste produse și performanța memoriei.

Dieta sănătoasă nu elimină complet efectele

Specialiștii spun că nici măcar o alimentație considerată sănătoasă, precum dieta mediteraneană, nu a compensat complet efectele negative dacă produsele ultraprocesate continuau să fie consumate frecvent.

Printre alimentele incluse în această categorie se numără băuturile carbogazoase, chipsurile, produsele de tip fast-food, mesele gata preparate, deserturile procesate sau mezelurile.

Cercetătorii cred că problema nu ține doar de lipsa nutrienților sănătoși, ci și de procesarea intensă a alimentelor, care poate modifica structura naturală a produselor și introduce aditivi sau compuși chimici potențial nocivi.

În plus, consumul frecvent de alimente ultraprocesate este asociat cu afecțiuni precum obezitatea, diabetul și hipertensiunea, boli care pot afecta la rândul lor sănătatea creierului.

Autorii studiului subliniază totuși că cercetarea este una observațională și nu demonstrează direct că aceste alimente provoacă probleme cognitive. Rezultatele indică însă o asociere importantă care necesită investigații suplimentare.

