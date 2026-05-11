Actual

Motocicletă rămasă suspendată pe semafor, în urma unui accident în Canada. Imagini halucinante VIDEO

11 mai 2026, 10:30
Actualizat: 11 mai 2026, 12:33
Accident motocicletă/ Captură video

Accident bizar pe o șosea din Canada, unde o motocicletă a rămas suspendată pe un stâlp de semafor, deasupra unei intersecții aglomerate. Potrivit autorităților, motocicleta s-a ciocnit violent de un autoturism, iar în urma impactului a fost proiectată direct în instalația suspendată a semaforului. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional, în special pe minori!

Motociclistul a fost transportat la spital cu răni grave, însă, ca prin minune, medicii spun că viața acestuia nu este în pericol.

De cealaltă parte, șoferul mașinii implicate în accident a scăpat nevătămat. Imaginile surprinse de martori au devenit rapid virale pe rețelele sociale, mai ales pentru că motocicleta a rămas atârnată pentru mai mult timp deasupra șoselei.

Echipele de intervenție au fost nevoite să oprească circulația prin intersecție și să folosească o macara pentru a recupera motocicleta.

