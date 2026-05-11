România plătește de 7 ori mai mult pentru energia reimportată seara din Bulgaria decât cea vândută în timpul zile

Expertul în energie Dumitru Chisăliță atrage atenția asupra unui aspect esențial, care explică în mare măsură situația aparent paradoxală în care România, deși produce cantități mai mari de energie, are printre cele mai mari prețuri din Uniunea Europeană. Folosind exemplul Bulgariei, Chisăliță arată că producem mult, dar ineficient, din cauza unei strategii de dezvoltare învechite.

România a ajuns să plătească de aproape șapte ori mai mult pentru energia reimportată seara din Bulgaria decât a încasat pentru energia vândută bulgarilor la prânz, arată președintele Asociației Energia Inteligentă.

Mai exact, în aprilie 2026, România a importat energie electrică din Bulgaria în valoare de aproximativ 33,4 milioane de euro și a exportat de doar 5 milioane de euro. Paradoxul este că, deși cantitatea importată a fost aproximativ dublă decât cea exportată, valoarea financiară a importurilor a fost de aproape șapte ori mai mare.

Explicația stă în faptul că România exportă pe timp de zi, când cererea — și, evident, prețurile — sunt minimale, și importă seara, pe vârf de consum. Iar această situație păguboasă este provocată de faptul că bulgarii stochează în baterii, iar aceasta este adevărata schimbare de paradigmă.

România continuă să gândească energia în logica veche: să producă mult, fără a-și pune problema eficienței, în timp ce Bulgaria a înțeles mai repede că adevărata putere nu mai este producția brută, ci capacitatea de a stoca.

Bulgaria a înțeles că viitorul energetic nu se construiește doar cu fotovoltaice și eoliene

În România, sistemul produce mult, dar nu poate absorbi eficient surplusurile. În orele de prânz apar prețuri foarte mici, uneori apropiate de zero. Energia este evacuată rapid către export, în lipsa capacităților de stocare.

În această situație, arată Dumitru Chisăliță, regenerabilele românești riscă să intre într-un proces accelerat de canibalizare economică. Cu cât se instalează mai mult solar fără baterii, cu atât energia produsă la prânz valorează mai puțin, iar acest lucru se poate transforma într-o vulnerabilitate structurală.

Mai grav este că această vulnerabilitate poate deveni geopolitică. Exact cum gazoductele și rafinăriile reprezentau puterea energetică în trecut, mixul de stocare va defini influența energetică a următorului deceniu, mai arată expertul în energie.