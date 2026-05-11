Mesaj Ro-Alert în Dâmbovița! Un urs a fost observat pe raza comunei Raciu. Apariția animalului a stârnit panică printre localnici

Este alertă la Raciu după ce un urs a fost observat pe raza comunei, în această dimineață! Apariția animalului sălbatic a stârnit panică printre localnici, care au sunat imediat la 112. Autoritățile au intervenit de urgență, mobilizând echipaje în zona cu pricina. Pentru protejarea populației a fost transmis și un mesaj RO-Alert.

Prezența unui urs a fost semnalată luni dimineață în localitatea Raciu, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT, informează ISU Dâmbovița.



'În jurul orei 09:09, a fost semnalată prezența unui animal sălbatic (urs) în localitatea Raciu. La fața locului intervine Detașamentul de Pompieri Târgoviște cu un echipaj SMURD, împreună cu efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița', au precizat reprezentanții ISU Dâmbovița.

Pentru siguranța populației a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert”, se arată într-un comunicat emis de ISU Dâmbovița.