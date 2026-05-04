Temeri de lovitură de stat la Kremlin: Vladimir Putin își limitează deplasările și apare tot mai rar în public - raport

Măsurile de securitate din jurul liderului rus Vladimir Putin au fost întărite semnificativ în ultimele luni, pe fondul unor temeri tot mai mari legate de posibile atacuri sau chiar de o tentativă de lovitură de stat.

Un raport al unui serviciu european de informații indică o atmosferă tensionată la vârful puterii de la Moscova, alimentată de asasinatele unor oficiali militari și de presiunile generate de războiul din Ucraina. Noile măsuri merg până la nivelul vieții de zi cu zi a celor din jurul președintelui.

Potrivit documentului, persoane precum bucătarii, gărzile de corp sau fotografii nu mai au voie să folosească transportul public, iar accesul vizitatorilor este mult mai strict, cu verificări duble. În același timp, apropiații lui Putin pot utiliza doar telefoane fără acces la internet, pentru a limita riscurile de securitate.

Aceste reguli au fost introduse treptat, mai ales după asasinarea unui general rus la finalul anului 2025, moment care ar fi amplificat tensiunile din interiorul sistemului de securitate. În paralel, deplasările lui Vladimir Putin au devenit tot mai rare. Liderul rus ar fi renunțat inclusiv la unele reședințe obișnuite din apropierea Moscovei sau din regiunea Valdai. Mai mult, în 2026 nu ar mai fi vizitat unități militare, spre deosebire de anii anteriori, când astfel de apariții erau frecvente. Pentru a compensa absența, Kremlinul ar recurge tot mai des la imagini preînregistrate. În același timp, raportul sugerează că Putin petrece perioade îndelungate în buncăre modernizate, inclusiv în zona Krasnodar.

Tensiuni interne și suspiciuni în cercul puterii

Documentul vorbește și despre posibile fisuri în interiorul sistemului de putere. Un nume care apare frecvent este cel al lui Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării, considerat de unii analiști o potențială sursă de risc, din cauza influenței sale în armată. Situația acestuia s-a complicat după arestarea unui fost adjunct, acuzat de corupție. Deși nu există dovezi concrete împotriva lui Șoigu, contextul arată o creștere a suspiciunilor și a neîncrederii în interiorul elitei militare.

Raportul apare într-un moment sensibil pentru Rusia, la patru ani de la începutul invaziei din Ucraina. Costurile conflictului devin tot mai vizibile, atât în plan militar, cât și economic, iar atacurile cu drone și problemele interne contribuie la o stare de neliniște generală.