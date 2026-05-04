Analiștii avertizează: China intră într-un „război rece” cu SUA
China intră într-un "război rece" cu SUA, este avertismentul îngrijorător al analiștilor. Asta după ce guvernul de la Beijing a anunțat că nu se va conforma sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva a cinci companii chineze acuzate că achiziționează petrol iranian.
China ignoră sancțiunile impuse de SUA: „Nu trebuie recunoscute!”
Este încercarea Washingtonului de a secătui sursele de venit ale Teheranului.
Astfel că administrația Trump a înăsprit sancțiunile împotriva rafinăriilor de petrol chineze care se aprovizionează cu țiței la prețuri reduse din Republica Islamică.
Ministerul chinez al Comerțului consideră, însă, că aceste măsuri „nu trebuie recunoscute, puse în aplicare sau respectate”. Asta pentru că, explică el - „interzic sau restricționează în mod nejustificat activitățile economice normale și încalcă dreptul internațional și normele fundamentale care reglementează relațiile internaționale”.
