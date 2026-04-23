Datorită acestei rezerve uriașe, analiștii citați în raportul amercian arată că Beijingul este unul dintre „marile câștigătoare” ale conflictului, notează Axios Pe lângă rezervele record de petrol, China controlează și peste 70% din lanțurile globale de producție pentru panouri solare, turbine eoliene, baterii și vehicule electrice, adică exact sectoare care cresc rapid pe fondul renunțării la combustibilii fosili.

Studiile arată că în 2025 China a adăugat în medie 1,1 milioane de barili pe zi în depozitele strategice, profitând de prețurile scăzute, riscurile geopolitice și o nouă lege internă care obligă companiile să mențină rezerve mai mari.

Deși Beijingul nu publică date oficiale despre stocurile sale, estimările americane se bazează pe importuri, exporturi, rafinare și date din surse independente.

În contrast, rezerva strategică a Statelor Unite a scăzut la aproximativ 409 milioane de barili după eliberările coordonate din martie, rămânând mult sub capacitatea totală, noteză Axios. Rezervele au atins un minim în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, iar reumplerea a avansat lent, pentru că autoritățile au așteaptat scăderea prețurilor. În noul context al crizei din Orientul Mijlociu, un astfel de scenariu este puțin probabil pe termen scurt.