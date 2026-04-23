Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au ajuns la Administrația Prezidențială

Nicusor Dan Ilie Bolojan
Nicusor Dan Ilie Bolojan

Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate pe portofoliile vacante au fost trimise și înregistrate la Administrația Prezidențială joi seară, potrivit Realitatea Plus.

În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan a anunțat numele miniștrilor propuși ca interimari pentru portofoliile deținute de PSD și a avut o discuție cu vicepremierii propuși.

Cine va prelua portofoliile PSD:

Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru

Ministerul Sănătății – Czeke Atilla

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna

Ministerul Energiei – Ilie Bolojan

Ministerul Transporturilor – Radu Miruță

Vicepremier: Oana Gheorghiu, pe postul deținut de Marian Neacșu.

 

 

