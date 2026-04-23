În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan a anunțat numele miniștrilor propuși ca interimari pentru portofoliile deținute de PSD și a avut o discuție cu vicepremierii propuși.
Cine va prelua portofoliile PSD:
Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru
Ministerul Sănătății – Czeke Atilla
Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu
Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna
Ministerul Energiei – Ilie Bolojan
Ministerul Transporturilor – Radu Miruță
Vicepremier: Oana Gheorghiu, pe postul deținut de Marian Neacșu.