Alarmă în sistemul care gestionează traficul aerian. Angajat ROMATSA, depistat pozitiv la droguri

Sursă: Agerpres

Un angajat al ROMATSA a fost depistat că ar fi consumat substanțe interzise în timp ce se afla în serviciu, la Aeroportul Internațional 'Avram Iancu' din Cluj-Napoca.

Potrivit ROMATSA, persoanei în cauză i-a fost suspendat accesul în locațiile instituției.



'Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind un angajat ROMATSA de la Aeroportul Internațional 'Avram Iancu' Cluj - în data de 25 mai 2026, suspiciunea privind consumul unei substanțe interzise de către un angajat ROMATSA aflat în serviciu la Aeroportul Internațional 'Avram Iancu' Cluj a fost identificată și raportată imediat, conform procedurilor aplicabile. Au fost dispuse de îndată: efectuarea testărilor specifice, informarea autorităților competente și suspendarea accesului persoanei în cauză în toate locațiile ROMATSA', se arată într-o postare a companiei pe rețelele de socializare.



Conform sursei citate, la nivelul instituției a fost constituită o comisie de cercetare prealabilă, care desfășoară verificările necesare pentru stabilirea eventualelor răspunderi disciplinare, cu respectarea prevederilor legale și a drepturilor persoanei vizate.



'Persoana menționată în articol nu desfășura activități de control al traficului aerian și nu avea atribuții privind emiterea autorizărilor de decolare sau aterizare. Activitatea sa se desfășura în cadrul serviciilor tehnice de comunicații, navigație și supraveghere (CNS), într-un mediu operațional caracterizat prin sisteme redundante, monitorizare permanentă și proceduri de continuitate a serviciilor. Până în prezent, nu au fost identificate efecte asupra siguranței operaționale', menționează sursa citată.



ROMATSA mai arată că va coopera pe deplin cu toate autoritățile competente și va aplica cu fermitate măsurile care se vor impune în raport cu concluziile oficiale ale verificărilor aflate în desfășurare.



IPJ Cluj a transmis că acest caz nu este de competența instituției.