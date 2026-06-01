Palatul Cotroceni își deschide porțile de Ziua Copilului. Ce surprize pregătește Mirabela Grădinaru pentru cei mici

De Ziua Internațională a Copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru sute de prichindei și familiile lor, transformându-se într-un spațiu dedicat jocurilor, educației și distracției. Administarția Prezidențială le-a pregătit celor mici o serie de activități interactive, de la spectacole de teatru și jocuri de cultură generală, până la sesiuni de lectură, desen și dezbateri organizate atât în grădinile palatului, cât și în interiorul acestuia.

Potrivit Administrației Prezidențiale, atelierele sunt organizate în parteneriat cu ONG-uri de profil, precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României, care vor asigura participarea grupurilor de copii din medii diverse și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Pe parcursul zilei vor avea loc piese de teatru puse în scenă de liceeni și scenete în limbaj mimico-gestual susținute de copii cu deficiențe de auz.

De asemenea, programul include și un mini-hackathon pe teme civice, urmat de votarea proiectelor în cadrul unei „Burse a ideilor bune”.

Copiii vor putea participa și la demonstrații de dresaj ale câinilor de salvare, activități specifice cercetașilor, jocuri de cultură generală, sesiuni de dezbateri și lectură, ateliere de desen pe șevalet și activități sportive.

La eveniment ar putea participa și prima doamnă, Mirabela Grădinaru, alături de copiii familiei prezidențiale, Aheea și Antim.

De asemenea, nu este exclusă prezența președintelui Nicușor Dan, însă până în momentul publicării acestei știri nu a fost anunțată oficial participarea sa.