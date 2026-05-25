Sursă: Realitatea.net

Bucureștenii din Sectorul 4 vor avea, până la urmă, Parcul „Donald Trump”. Anunțul a fost făcut chiar de edilul Damile, Băluță, cel care a lansat un vor online privind varinatele de titurlaturi. La consultare au rpsouns aproape 120 de mii de omaeni.

Parcul nou construit lângă Tudor Arghezi va purta numele „Donald Trump”, după ce peste 116.000 de persoane au votat în consultarea publică lansată online de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Edilul a anunțat rezultatul și a transmis că „așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea «Donald Trump»”. Tot prin vot, patinoarul Berceni Arena va purta numele fostului mare hocheist Doru Tureanu.

Consultarea a vizat extinderea Parcului Tudor Arghezi și noul patinoar, ambele finalizate recent în Sectorul 4.