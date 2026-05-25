Un avocat din București, cercetat după un accident rutier produs sub influența alcoolului și drogurilor. Se cere pedeapsă cu suspendare
Justiție
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au cerut o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare pentru un avocat din Baroul București, implicat în septembrie 2025 într-un accident rutier după ce consumase alcool și canabis. Pentru că și-a recunoscut vinovăția, pedeapsa a fost suspendată drept supraveghere pe un termen de doi ani.
Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 1 septembrie 2025, în jurul orei 02:35, avocatul a condus un autovehicul pe raza municipiului București având în sânge o îmbibație alcoolică de 2,65 g/l alcool pur, de peste trei ori limita legală de 0,80 g/l, și fiind totodată sub influența canabisului, conform rapoartelor de expertiză medico-legală întocmite de INML „Mina Minovici”. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale.
Pe parcursul anchetei, avocatul și-a recunoscut faptele, ceea ce a permis încheierea acordului de vinovăție în temeiul art. 478 și următoarele din Codul de procedură penală, la data de 20 mai 2026.
Pe lângă pedeapsa principală cu suspendare, instanța a stabilit și o pedeapsă complementară pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorități publice sau alte funcții publice, dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și adreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.
Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost trimis spre aprobare Curții de Apel București, care urmează să se pronunțe asupra acestuia.
