Un avocat din București, cercetat după un accident rutier produs sub influența alcoolului și drogurilor. Se cere pedeapsă cu suspendare

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au cerut o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare pentru un avocat din Baroul București, implicat în septembrie 2025 într-un accident rutier după ce consumase alcool și canabis. Pentru că și-a recunoscut vinovăția, pedeapsa a fost suspendată drept supraveghere pe un termen de doi ani.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 1 septembrie 2025, în jurul orei 02:35, avocatul a condus un autovehicul pe raza municipiului București având în sânge o îmbibație alcoolică de 2,65 g/l alcool pur, de peste trei ori limita legală de 0,80 g/l, și fiind totodată sub influența canabisului, conform rapoartelor de expertiză medico-legală întocmite de INML „Mina Minovici”. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale.

Pe parcursul anchetei, avocatul și-a recunoscut faptele, ceea ce a permis încheierea acordului de vinovăție în temeiul art. 478 și următoarele din Codul de procedură penală, la data de 20 mai 2026.

Pe lângă pedeapsa principală cu suspendare, instanța a stabilit și o pedeapsă complementară pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorități publice sau alte funcții publice, dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și adreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost trimis spre aprobare Curții de Apel București, care urmează să se pronunțe asupra acestuia.