Amenzile auto cresc din iulie 2026. Noile sume care îi vor speria pe șoferi

Șoferii din România vor scoate mai mulți bani din buzunar începând cu această vară, după ce majorarea salariului minim brut va duce automat și la creșterea amenzilor rutiere. Noile valori vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și vor afecta toate sancțiunile calculate în funcție de punctul de amendă, inclusiv cele pentru nepurtarea centurii, utilizarea telefonului la volan sau depășirea limitei de viteză.

Creșterea salariului minim cu aproape 7% schimbă direct și cuantumul sancțiunilor din Codul Rutier, iar unele amenzi vor depăși praguri importante.

Punctul de amendă crește odată cu salariul minim

În România, valoarea punctului de amendă este stabilită la 5% din salariul minim brut pe economie. Din acest motiv, orice majorare a salariului minim produce automat și o creștere a amenzilor de circulație.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă că un punct de amendă are valoarea de 202,5 lei.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va urca la 4.325 de lei, iar punctul de amendă va crește și el. În consecință, toate sancțiunile aplicate șoferilor vor deveni mai mari.

Dacă în prezent cea mai mică amendă rutieră este de 405 lei, adică echivalentul a două puncte de amendă, din vară sancțiunea minimă va ajunge la 432,5 lei.

În același timp, amenda maximă pentru persoanele fizice va urca până la 4.325 de lei.

Cum sunt împărțite clasele de sancțiuni

Pentru persoanele fizice, legislația rutieră prevede patru clase de amenzi, stabilite în funcție de gravitatea abaterii:

Clasa I – 2 sau 3 puncte de amendă

Clasa II – 4 sau 5 puncte de amendă

Clasa III – 6 – 8 puncte de amendă

Clasa IV – 9 – 20 puncte de amendă

În cazul firmelor și instituțiilor publice sau private, sancțiunile sunt și mai mari, acestea fiind încadrate între 21 și 100 de puncte de amendă.

Astfel, pentru persoanele juridice, amenzile pot ajunge până la 43.250 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori.

Cât va costa nepurtarea centurii de siguranță

Șoferii și pasagerii care nu poartă centura de siguranță vor plăti mai mult de la 1 iulie.

Această abatere este încadrată în Clasa I de sancțiuni, ceea ce înseamnă că amenda va fi cuprinsă între 432,5 lei și 648,75 lei.

Sancțiunea se aplică individual fiecărei persoane care nu respectă obligația purtării centurii. Asta înseamnă că amenda poate fi primită atât de șofer, cât și de pasagerii aflați în mașină, inclusiv cei de pe bancheta din spate.

În prezent, sancțiunea pentru nepurtarea centurii este între 405 și 607,5 lei.

Telefonul la volan poate aduce amenzi uriașe și suspendarea permisului

Utilizarea telefonului mobil în timpul condusului continuă să fie una dintre cele mai sancționate abateri din trafic.

Pentru această faptă se aplică între 3 și 4 puncte de amendă, ceea ce înseamnă că sancțiunea va ajunge între 865 de lei și 1.081,25 lei după majorare.

Situația devine însă mult mai gravă dacă șoferul încalcă simultan și o altă regulă de circulație. De exemplu, dacă vorbește la telefon și în același timp nu poartă centura sau depășește viteza legală, sancțiunea este încadrată în Clasa a III-a.

În astfel de cazuri, amenda poate depăși 1.700 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, conducătorul auto riscă și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

În prezent, amenzile pentru utilizarea telefonului mobil la volan sunt între 607,5 lei și 810 lei sau, în cazurile mai grave, între 1.215 lei și 1.620 lei.

Noile sancțiuni pentru depășirea vitezei legale

Și amenzile pentru viteză vor crește din această vară, valoarea acestora depinzând de numărul de kilometri pe oră depășiți peste limita permisă.

Pentru depășirea vitezei cu 10-20 km/h se aplică între 2 și 3 puncte de amendă.

Dacă limita este depășită cu 21-30 km/h, sancțiunea urcă la 4-5 puncte de amendă.

Pentru șoferii care circulă cu 31-40 km/h peste limita legală, amenzile intră în Clasa a III-a și presupun între 6 și 8 puncte de amendă.

Cei care depășesc viteza cu peste 41 km/h riscă sancțiuni din Clasa a IV-a, adică între 9 și 20 de puncte de amendă.

În prezent, amenda minimă pentru viteză este de 405 lei, iar cea maximă ajunge la 4.050 de lei.

Noul Cod Rutier 2026 prevede în continuare că depășirea limitei legale cu cel mult 9 km/h nu este sancționată.