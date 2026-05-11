Românii se împrumută tot mai des pentru a face față scumpirilor

Tot mai mulți români apelează la împrumuturi pentru a-și acoperi cheltuielile tot mai mari. Scumpirile sunt tot mai greu de suportat iar specialiștii avertizează că presiunea financiară asupra populației este în creștere. Unii pensionari stau la cozi uriașe la Casele de Ajutor Reciproc pentru a avea bani de mâncare.

„Greu, greu de tot. Dacă nu erau aici de la asociație... să ne dea și nouă o mână de ajutor, să mai trăim...

Trag de pensie în ultima săptămână. Ceai cu pâine prăjită... și cu ajutorul ăsta fac și eu unele îmbunătățiri la casă...”, zic oamenii.

De altfel, mulți seniori mărturisesc că fără ajutorul copiilor nu ar reuși să se descurce.

„Stau cu fata că altfel dacă nu ar fi ea să punem jumate cu jumate nu ne-am descurca.” , a declarat o pensionară.

„Am copii și mă mai ajuta ei. Fără ajutorul lor nu m-aș putea descurca.

Mulțumesc că îi am pe ei.” , a mărturisit o femeie.

„Cea mai mare parte a membrilor noștri, cei cu venituri minime, pensii mici sau foarte apropiate de pragul de jos o duc foarte greu. Trăiesc o adevărată dramă!” , a zis Giorgică Bădărău, președintele Asociației C.A.R.P. “OMENIA“ București.

Sătui de promisiuni repetate și neonorate, tot mai mulți seniori spun că nu mai cred în discursurile guvernanților.

„Să nu ne mai taie pensiile că le-au tăiat destul. Să ne mai dea și nouă.” , afirmă pensionarii.