Cine poate primi ajutor de șomaj după expirarea contractului de muncă. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajații

Angajații care au lucrat cu un contract individual de muncă pe perioadă determinată pot primi ajutor de șomaj după expirarea acestuia, însă doar dacă îndeplinesc anumite condiții prevăzute de lege. Potrivit legislației în vigoare, indemnizația de șomaj poate fi acordată persoanelor care și-au pierdut locul de muncă din motive care nu țin de vina lor.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj arată că expirarea unui contract de muncă încheiat pe perioadă limitată este considerată o situație neimputabilă angajatului, ceea ce îi poate da dreptul să solicite indemnizația.

În ce alte situații se poate acorda șomajul

Pe lângă expirarea contractului, legea mai prevede și alte cazuri în care o persoană poate beneficia de ajutor de șomaj.

Printre acestea se numără:

concedierea pentru motive care nu țin de angajat, cum ar fi desființarea postului;

concedierea pentru inaptitudine fizică sau psihică;

concedierea pentru necorespundere profesională;

retragerea autorizațiilor sau avizelor necesare exercitării profesiei;

reintegrarea unui salariat concediat ilegal;

încetarea contractului de muncă temporară după finalizarea misiunii.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a primi indemnizația, persoana care solicită ajutorul de șomaj trebuie să aibă un stagiu minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de depunerea cererii.

La calculul acestei perioade nu sunt luate în considerare anumite intervale, printre care:

perioadele în care contractul de muncă a fost suspendat, cu excepția concediilor medicale plătite de angajator;

perioadele de pensionare pentru invaliditate mai mici de 12 luni, dacă persoana și-a recuperat capacitatea de muncă;

intervalele dintre suspendarea contractului și încetarea motivului suspendării;

perioada dintre încetarea raporturilor de muncă și hotărârea definitivă de reintegrare în muncă, dacă aceasta nu depășește 12 luni.

În plus, solicitantul nu trebuie să obțină venituri sau, dacă are venituri, acestea trebuie să fie mai mici decât valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR). În prezent, ISR este de 660 de lei.

O altă condiție este ca persoana să nu îndeplinească cerințele pentru pensionare și să fie înregistrată la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă.

În cât timp trebuie depusă cererea

Legea prevede că indemnizația poate fi acordată de la data încetării contractului de muncă, dacă cererea este depusă în maximum 10 zile de la pierderea locului de muncă. Dacă solicitarea este făcută mai târziu, dar în cel mult 12 luni de la încetarea contractului, ajutorul de șomaj va fi acordat din momentul depunerii cererii. Persoanele care depășesc termenul de 12 luni își pierd dreptul la indemnizație.

Ce sumă primesc șomerii

Valoarea ajutorului de șomaj diferă în funcție de perioada în care persoana a contribuit la sistemul de asigurări. Pentru cei cu un stagiu minim de cotizare, indemnizația este egală cu ISR, adică 660 de lei în 2026. Pentru persoanele care au muncit mai mulți ani, la această sumă se adaugă un procent din media veniturilor din ultimele 12 luni de activitate:

3% pentru un stagiu de cel puțin 3 ani;

5% pentru minimum 5 ani;

7% pentru minimum 10 ani;

10% pentru minimum 20 de ani.

Cât timp se plătește indemnizația

Durata acordării ajutorului de șomaj depinde tot de stagiul de cotizare.

Astfel: