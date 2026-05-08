Exclusiv: avertismentul reputatului economist în criza politică

Sursă: Realitatea PLUS

România are nevoie cât mai rapid de un Guvern cu puteri depline! Este declarația făcută în exclusivitate de președintele Consiliului Fiscal la Realitatea PLUS.

Reputatul economist Daniel Dăianu spune și că variația cursului leu-euro va continua, iar România nu va reuși să absoarbă toți banii din PNRR. Dăianu spune că România a avut sabia lui Damocles deasupra capului.

Dăianu: „Criza politică e însoțită de mișcări pe piața valutară!”

Reporter: Avem o criză politică cu un guvern interimar care poate să rămână pentru o perioadă foarte lungă la Palatul Victoria. Există acest scenariu. Cum afectează țara un guvern interimar cu puteri limitate, cu un rol administrativ,în condițiile în care avem și un context internațional destul de fragil?

Daniel Dăianu : Trebuie să definim ce înseamnă o perioadă foarte lungă de timp.

Reporter : O lună, două, trei?

Daniel Dăianu : Trei, patru luni. Eu cred că țara are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând posibil.

Reporter: Noi am pierdut o parte din banii europeni, riscăm să pierdem din nou acești bani.

Oare această criză politică, cred eu că va accentua cumva riscul acesta. Cum vedeți situația și ce ar putea să facă România fără bani europeni dacă îi pierdem? Pentru că e totuși o sumă destul de mare, sunt reforme importante, trebuie să facem această consolidare fiscală, așa cum spuneați?

Daniel Dăianu: Nu poți în câteva luni să recuperezi timpul pierdut. Pot să se dea peste cap.

Eu nu văd posibilitatea ca să absorbim toți banii. Faptul că România nu va absorbi tot volumul de resurse care îi stă la dispoziție nu este o catastrofă. Chiar dacă acești bani ajutau și bugetul public și balanța externă.

Orice criză politică este însoțită de mișcări pe piața valutară, nu numai în România. Însă noi avem o situație particulară și când fac această afirmație am în vedere faptul că ne confruntăm cu sindromul deficitelor gemene. Adică avem un deficit bugetar foarte mare și un deficit extern, un deficit de concurent mare.

Noi am avut sabia lui Damocles deasupra capului anul trecut, fiindcă am terminat anul 2024 cu un deficit de peste 9% din produsul intern brut. Piețele nu ne vor finanța și refinanța la nesfârșit.

Și datoria publică ne-a copleșit, nu peste mulți ani, dacă nu am continua corecția deficitului bugetar.