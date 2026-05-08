Europa se apropie tot mai mult de o criză energetică majoră. Turcia avertizează: „Situația este mult mai gravă decât pare!”

Europa se apropie tot mai mult de o criză energetică majoră! Turcia avertizează că situația critică s-ar putea prelungi, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al dezechilibrelor tot mai mari de pe piața energiei.

Oficial: „Europa nu se află într-o criză a alimentării, ci a prețurilor!”

Tensiunile din regiunea Golfului și conflictul din Iran provoacă temeri tot mai mari legate de securitatea energetică. Autoritățile din Turcia spun că lumea trebuie să se pregătească pentru o perioadă extrem de dificilă, mai ales că piețele internaționale reacționează tot mai puternic la conflictele din zonă.

„În Turcia, cu salariul minim 28.075 de oameni se pot întreține cu 75 de lire turcești. Încearcă să trăiască. Pensionarii se chinuie cu un venit mizerabil de 20.000 de lire turcești. Așteaptă să moară. Situația este mult mai gravă decât cea descrisă.”, a declarat Alparslan Bayraktar, Ministrul Energiei.

Comisia Europeană avertizează că suntem probabil în faţa celei mai grave crize energetice din istorie, iar efectele se vor simţi pe termen mediu şi lung. Comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, spune că Europa nu se află încă într-o criză a alimentării, ci doar a preţurilor. Totuși, oficialul european îndeamnă statele membre să se gândească din timp la acest scenariu.

Comisarul european pentru energie spune că nu ştie cum va arăta viitorul şi că totul depinde de conflictul din Iran. Dar şi aşa, dacă și mâine ar fi pace fluctuaţia preţurilor va fi rezolvată abia în luni sau chiar ani în cazul gazelor naturale, mai spune oficialul european.