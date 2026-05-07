Instabilitatea politică ne costă. Românii plătesc mai mult pentru energie și carburanți

Instabilitatea politică de la vârful țării lovește direct în buzunarul românilor de rând, evident nu și al politicienilor. De parcă războaile nu ar fi fost de ajuns, și furtuna din coaliția de guvernare a măturat economiile puține ale românilor, dar a majorat și prețurile la energie și carburanți.

Instabilitatea politică și vulnerabilitatea sectorului energetic românesc

România traversează o perioadă marcată de incertitudine , în care instabilitatea politică a început să genereze efecte în lanț asupra întregii economii. Analizele recente subliniază faptul că sectorul energetic este cel mai expus în fața acestor turbulențe, fiind un domeniu extrem de sensibil la fluctuațiile cursului valutar și la lipsa de predictibilitate legislativă. În acest context, experții avertizează că deprecierea monedei naționale nu este doar o cifră în statistici, ci se traduce rapid în costuri suplimentare pentru consumatorii finali.

Impactul deprecierii leului asupra facturilor și combustibililor

Un leu mai slab are repercusiuni imediate asupra prețurilor la pompă și în facturile lunare ale populației. Deoarece resursele esențiale precum petrolul, gazele naturale și energia electrică sunt tranzacționate pe piețele internaționale în euro sau dolari, orice scădere a monedei naționale scumpește automat importurile. Datele curente indică o depreciere a leului cu aproximativ 3,5%, fapt care a propulsat deja prețul benzinei cu peste 5% și pe cel al motorinei cu peste 8%. Această scumpire a carburanților alimentează la rândul ei inflația, punând presiune pe toate segmentele de consum.

Reticența investitorilor și riscul amânării marilor proiecte

Dincolo de prețurile imediate, instabilitatea politică afectează grav planurile pe termen lung. Marii investitori, care au nevoie de un cadru fiscal stabil și de reguli de piață predictibile, au început să dea semne de prudență. Proiectele strategice care vizează producția de energie, extinderea capacităților de stocare sau modernizarea rețelelor de transport riscă să fie puse în așteptare. Această atitudine rezervată apare ca o reacție firească la posibilitatea unor schimbări fiscale bruște sau a unor intervenții administrative în piață, factori care pot altera fundamental profitabilitatea și viabilitatea investițiilor.

Amenințarea pierderii fondurilor europene și a tranziției energetice

O altă vulnerabilitate majoră este reprezentată de riscul blocării finanțărilor europene. România mizează pe aproximativ 10 miliarde de euro destinate infrastructurii și tranziției verzi, însă accesarea acestor bani depinde de un aparat administrativ funcțional și de un consens politic solid. Întârzierile în procesul de reformă pot duce la pierderea acestor sume uriașe, lăsând companii strategice precum Hidroelectrica sau Romgaz într-o postură dificilă. Specialiștii atrag atenția că lipsa acestor fonduri ar putea forța statul să recurgă la măsuri populiste, cum ar fi plafonările de preț, care deși oferă un respiro temporar, debalansează piața pe termen lung.

Mecanismul periculos al cercului vicios economic

Economia românească se află în fața unui mecanism de feedback negativ, unde instabilitatea politică erodează încrederea piețelor, ducând la scumpiri care, ulterior, cresc tensiunile sociale. Dumitru Chisăliță subliniază că piețele energetice sunt printre primele care reacționează la risc, iar semnalele de incertitudine transmise în prezent cresc costurile de finanțare pentru întreaga țară. În timp ce comerțul cu carburanți a înregistrat o creștere conjuncturală în luna martie 2026, consumul general a scăzut comparativ cu anul precedent, semn că populația începe să resimtă povara economică și să își limiteze cheltuielile într-un climat tot mai impredictibil.