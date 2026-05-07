Destin frânt pe cel mai periculos munte din Spania. O româncă pasionată de alpinism a murit după o cădere de aproape 200 de metri

Sursă: realitatea.net

O româncă și-a pierdut viața în Spania în timpul unei expediții montane desfășurate într-una dintre cele mai dificile zone alpine din țară. Cristina Constantina Dinu a murit după ce a căzut în gol aproximativ 200 de metri în timp ce escalada masivul Sierra Nevada, în zona nordică a vârfului Mulhacén.

Tragedia a avut loc pe 2 mai, iar intervenția echipelor de salvare s-a desfășurat în condiții extrem de complicate.

Alarmă dată dimineața după prăbușirea alpinistei

Autoritățile din regiunea Andaluzia au fost alertate în jurul orei 10:00, după ce s-a anunțat că o persoană a căzut de la mare înălțime într-o zonă montană extrem de dificilă.

Potrivit informațiilor replicaonline, regiunea în care s-a produs accidentul este cunoscută pentru accesul complicat și pentru condițiile schimbătoare de teren, aspecte care fac intervențiile de salvare extrem de dificile.

După apelul de urgență, autoritățile au activat imediat protocolul de intervenție.

Elicopterul, singura variantă pentru salvatori

La operațiunea de salvare au participat echipaje ale Gărzii Civile, personal medical 061 și Grupul de Salvare Montană și Intervenție.

Din cauza terenului accidentat și a accesului foarte dificil, echipele au reușit să ajungă la locul tragediei doar cu ajutorul unui elicopter.

Salvatorii au descoperit însă că femeia nu mai prezenta semne vitale, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Până în acest moment, autoritățile spaniole nu au anunțat oficial cauzele exacte care au dus la căderea româncei.

Românca era stabilită de ani buni în Spania

Cristina Constantina Dinu era originară din Murfatlar, însă locuia de mai mulți ani în Spania.

Femeia era pasionată de alpinism și activa în același timp ca manager al unui adăpost pentru animale din Malaga.