Ce greșeli facem cel mai des în îngrijirea pielii

Pentru a avea o piele sănătoasă, elastică și lipsită de imperfecțiuni, nu este suficient doar să folosești produse de îngrijire scumpe. Specialiștii spun că rutina corectă și alegerea produselor potrivite pentru nevoile tenului sunt esențiale. Totodată, anumite obiceiuri aparent banale pot afecta serios aspectul pielii.

Demachierea incorectă, una dintre cele mai mari greșeli

Una dintre cele mai frecvente probleme este curățarea incompletă a tenului. Dormitul cu machiaj, folosirea exclusivă a apei micelare sau simpla clătire a feței doar cu apă pot favoriza apariția imperfecțiunilor și pot afecta sănătatea pielii.

O rutină corectă de curățare presupune mai mulți pași:

îndepărtarea stratului superficial de machiaj cu apă micelară;

folosirea unui balsam sau ulei demachiant pentru curățarea profundă a porilor;

spălarea tenului cu un gel de curățare delicat, dar eficient.

Specialiștii subliniază că folosirea unui gel de curățare este importantă chiar și atunci când nu porți machiaj.

Prea multe produse și influența rețelelor sociale

Promovarea constantă a produselor de skincare în mediul online poate crea impresia că o rutină complicată este obligatorie. În realitate, utilizarea prea multor produse simultan poate irita pielea și poate face mai mult rău decât bine.

Experții recomandă alegerea unei rutine adaptate nevoilor proprii și evitarea testării excesive a produselor doar pentru că sunt populare pe rețelele sociale.

Tipul de ten

O altă greșeală frecventă este folosirea produselor nepotrivite pentru tipul de ten. Fără o evaluare corectă, rutina de îngrijire poate deveni o serie de încercări costisitoare și ineficiente.

Tipul de ten se poate modifica odată cu vârsta, iar pielea grasă poate deveni mixtă sau sensibilă în anumite zone. De aceea, specialiștii recomandă consultarea unui expert sau utilizarea unor teste de diagnostic pentru identificarea corectă a nevoilor pielii.

Folosirea acelorași produse pentru întreaga față

Nu toate zonele feței au aceleași nevoi. De exemplu, zona ochilor necesită produse speciale, mai delicate și mai hidratante.

În același timp, zonele afectate de riduri pot avea nevoie de ingrediente precum retinolul, în timp ce alte părți ale feței necesită mai multă hidratare sau curățare. O rutină eficientă trebuie adaptată fiecărei zone pentru a menține pielea sănătoasă și echilibrată.

