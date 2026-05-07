Brioșe sărate cu sparanghel și legume, ideale pentru un mic dejun rapid și sănătos

Brioșele sărate cu legume sunt o alegere excelentă pentru diminețile aglomerate, mesele de la birou sau un brunch relaxat în weekend. Sunt ușor de pregătit, aspectuoase și pot fi adaptate cu ingredientele pe care le ai deja în frigider, de la spanac și ardei, până la ciuperci, dovlecel sau diferite tipuri de brânzeturi. Textura lor pufoasă și combinația de culori și arome le transformă într-un preparat gustos și atractiv, perfect pentru întreaga familie.

Ingrediente necesare

Pentru această rețetă vei avea nevoie de:

6 ouă mari

100 g smântână

o mână de Spanac proaspăt

un Ardei roșu

5–6 fire de Sparanghel verde

50 g brânză rasă

sare și piper după gust

o lingură de ulei de măsline

opțional: busuioc, oregano sau pătrunjel

Cum se prepară

Începe prin spălarea și pregătirea legumelor. Taie ardeiul în cuburi mici, sparanghelul în bucăți de aproximativ 1–2 cm, iar spanacul îl poți lăsa întreg sau îl poți toca grosier.

Într-o tigaie încinsă cu puțin ulei de măsline, călește sparanghelul și ardeiul timp de câteva minute, până se înmoaie ușor. Adaugă spanacul la final și mai gătește aproximativ un minut.

Separat, bate ouăle împreună cu smântâna și asezonează cu sare, piper și ierburi aromatice, dacă dorești.

Preîncălzește cuptorul la 180°C și pregătește o tavă pentru brioșe cu forme individuale de hârtie. Distribuie legumele în fiecare formă, apoi toarnă compoziția de ouă și presară brânza rasă deasupra.

Brioșele se coc timp de aproximativ 18–22 de minute, până devin ferme și ușor rumenite la suprafață.

Sfaturi utile

Aceste brioșe pot fi personalizate foarte ușor:

poți adăuga bacon sau șuncă pentru un preparat mai consistent;

pentru o variantă vegetariană mai bogată, poți include ciuperci sau dovlecel;

pot fi preparate și fără lactate, folosind alternative vegetale.

Brioșele se păstrează bine la frigider până la trei zile și pot fi reîncălzite rapid înainte de servire.

Acest preparat demonstrează că mâncarea sănătoasă poate fi simplă, gustoasă și practică, oferind în același timp libertatea de a experimenta cu diverse ingrediente și arome.