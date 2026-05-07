ANAF a confiscat aproape 18 kilograme de aur de la o casă de amanet din Timișoara: de unde provenea

Inspectorii antifraudă ai ANAF au confiscat 17,92 kilograme de aur, în valoare de peste 9 milioane de lei, de la o casă de amanet din Timișoara. Potrivit instituției, aurul provenea din contracte de amanet care nu au fost înregistrate conform legislației.

"Aurul sub formă de bijuterii, ceasuri, monede şi părţi de bijuterii provenea din contracte de amanet pe care societatea nu le-a înregistrat, în conformitate cu prevederile legale, în evidenţele specifice ale societăţii controlate. Pentru deţinerea ilegală a produselor din aur au fost aplicate sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, respectiv amenda contravenţională şi confiscarea cantităţii de 17,92 kilograme de aur, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România", arată sursa citată.

Sancțiunile aplicate

Bilanțul controalelor antifraudă din acest an

ANAF precizează că, în acest an, controalele antifraudă din domeniul metalelor prețioase au dus la confiscarea a peste 70 de kilograme de aur și a șase milioane de lei, considerate venituri ilicite.

„ANAF urmăreşte asigurarea unei corecte conformări fiscale a operatorilor economici şi promovează principiul echităţii fiscale pentru toate categoriile de contribuabili”, mai arată instituția.