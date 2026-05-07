Doliu uriaș în în lumea divertismentului TV: actor britanic extrem de popular, găsit mort la doar 35 de ani

Sursă: Realitatea.net

Lumea televiziunii este în stare de șoc după moartea lui Jake Hall, cunoscut pentru aparițiile sale în reality-show-ul The Only Way Is Essex. Vedeta a fost găsită fără viață într-o vilă închiriată din Santa Margalida, în circumstanțe care au ridicat numeroase semne de întrebare.

Actorul Jake Hall a murit la doar 35 de ani

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Jake Hall, în vârstă de 35 de ani, a fost descoperit miercuri dimineață cu răni grave la nivelul capului și într-o baltă de sânge, după o noapte de petrecere alături de mai multe persoane.

Autoritățile spaniole au fost alertate în jurul orei 07:30 și au intervenit la vila de vacanță situată în nordul insulei Mallorca.

Primele informații din anchetă indică faptul că actorul ar fi continuat petrecerea după întoarcerea din oraș împreună cu grupul de prieteni cu care se afla.

Circumstanțele tragediei sunt investigate de autorități

Anchetatorii iau în calcul varianta unui accident tragic. Surse apropiate investigației susțin că Jake Hall s-ar fi lovit violent la cap de o ușă din sticlă, iar rănile provocate de cioburi i-ar fi fost fatale.

Polițiștii au audiat patru bărbați și două femei care se aflau în vilă în momentul incidentului. Toți au declarat că au petrecut întreaga noapte înainte de a reveni la proprietate în primele ore ale dimineții.

O autopsie urmează să fie efectuată în Palma pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

Moartea lui Jake Hall a provocat un val de reacții emoționante în rândul fanilor și apropiaților. Fost fotbalist și model, acesta era cunoscut și pentru relația sa cu Missé Beqiri, alături de care avea o fiică, River Hall, născută în 2017.

Ancheta continuă, iar autoritățile spaniole încearcă acum să stabilească toate circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.