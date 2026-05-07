Doliu la Brașov. Profesorul Cristinel Petrișor Constantin a murit la 58 de ani

Comunitatea academică a Universității Transilvania din Brașov trece prin momente de profundă tristețe după dispariția profesorului universitar dr. hab. Cristinel Petrișor Constantin, cadru didactic al Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani, după o perioadă dificilă de suferință.

Vestea decesului a fost anunțată de reprezentanții facultății, care au transmis un mesaj emoționant în memoria celui care a fost profesor, cercetător și mentor pentru numeroase generații de studenți și doctoranzi.

Potrivit colegilor săi, profesorul Cristinel Petrișor Constantin a luptat cu discreție și demnitate în ultimele luni, impresionând prin forța și echilibrul său întreaga comunitate universitară din Brașov.

Absolvent al Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, specializarea Marketing, cadrul universitar și-a continuat pregătirea academică prin studii de masterat și doctorat la Academia de Studii Economice din București. De-a lungul carierei, a ocupat funcții importante în mediul universitar, inclusiv cea de director al Departamentului de Marketing, Turism-Servicii și Afaceri Internaționale.

Profesorul a fost implicat activ în activitatea facultății și a școlii doctorale, fiind apreciat pentru profesionalismul, seriozitatea și dedicarea cu care a contribuit la formarea tinerilor specialiști.

Colegii și studenții îl descriu ca pe un mentor respectat și un om dedicat educației, care și-a pus amprenta asupra mediului academic prin activitatea sa didactică și de cercetare.

Ceremonia de înmormântare va avea loc duminică, 10 mai, începând cu ora 11:30, la Biserica „Sfântul Ilie”, unde familia, apropiații, colegii și foștii studenți îi vor aduce un ultim omagiu.