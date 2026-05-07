Tragedie în Satu Mare: bărbat dispărut, găsit mort în râul Someș

Trupul neînsuflețit al unui bărbat de aproximativ 70 de ani a fost recuperat joi dimineață din râul Someș, după ce acesta fusese dat dispărut miercuri, în urma căderii dintr-o barcă pneumatică.

"În urma verificărilor efectuate la fața locului s-a constatat că este vorba despre bărbatul pentru care au fost demarate operațiunile de căutare și salvare după ce acesta ar fi căzut dintr-o barcă pneumatică în apele râului Someș. Persoana a fost scoasă din apă, iar echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul acesteia", a transmis, joi, în comunicatul ISU Satu Mare.



Potrivit sursei citate, misiunea de recuperare a fost una complexă, implicând scafandri din județele Satu Mare și Maramureș, echipaje de căutare cu bărci și unități de terapie intensivă mobilă.



Căutările, începute miercuri, fuseseră suspendate temporar în timpul nopții din cauza vizibilității scăzute și reluate joi dimineață, la prima oră.



Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care bărbatul a căzut din ambarcațiune. A